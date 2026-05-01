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國民黨副主席季麟連為捍衛黨版3800億+N軍購，揚言「開除立法院長韓國瑜」事件爆出案外案，傳出是黃復興黨員不滿前主席朱立倫嫡系子弟兵凌濤跟黨中央唱反調，要季麟連教訓他們結果失言。不過國民黨新北市議員板橋區新人初選結果公布，由7連霸新北市議員周勝考兒子周韋翰和國民黨主席朱立倫子弟兵、前黨發言人鄧凱勛勝出。《上報》今報導指出，黃復興黨員向季麟連抱怨「前朝黨魁」朱立倫人馬、桃園市議員凌濤多次喊話要通過「9000億軍購預算」，藍委徐巧芯也提8000億軍購預算扯黨中央後腿，希望季麟連用國民黨副主席身份，在中常會上出言「教訓」這些人，警告朱系人馬別再搞小動作。軍系黨員對朱立倫專制獨斷裁撤黃復興黨部怨氣難消，也對「鬥垮」軍系支持的前藍委費鴻泰，被朱提名參選2024年立委的徐巧芯不滿。7連霸議員周勝考2022年涉入大巨蛋弊案，一審被判10年徒刑，後來他將議員交棒給兒子周韋翰。國民黨新北市黨部今公布初選結果，除現任登記議員外，尚有兩席提名空間，登記參選同志計有周韋翰、陳金華、鄧凱勛等三人，已於4月28日至30日進行為期三天之全民調初選。本日上午10時，於新北市黨部公開拆封民調結果。經統計結果顯示，依序為周韋翰68.834％、鄧凱勛48.171％、陳金華9.205％。本會將依據民調結果報送提名審查會決議。鄧凱勛隨後回應稱，謝謝所有板橋市民好朋友的支持！也特別感謝最挺年輕世代的前主席朱立倫，謝謝朱老師讓他有機會一路在黨中央歷練、用心栽培支持我在板橋參與市議員選舉；謝謝「風向株式會社」的夥伴、江俊霆副秘書長、許宇甄委員、凌濤議員、萊爾校長之父韋淳祐、楊智伃、康晉瑜等⋯還有很多夥伴的全力相挺，因為有最強的團隊當後盾，讓他能有最好的表現。鄧凱勛說，自己沒有豐沛的資源，但絕對有年輕人獨有的拚勁，以及想要為大家服務的決心！今天對他來說只是「開始」，拿到了代表國民黨出戰的門票，接下來的大選，才是真正的挑戰。未來，一定會用盡全力爭取更多市民好朋友的認同，為國民黨守住這關鍵的一席，也為板橋帶來更多創意與活力，讓板橋、新北的未來更好！