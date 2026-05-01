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綜所稅申報今（1）日開跑，雖今日為五一勞動國定假日，各地區國稅局未開放臨櫃服務，但仍不影響民眾報稅行動，網路一早就湧現大量人潮，根據財政部統計，截至上午10時23分，全國已完成申報15萬343件，其中手機報稅約11萬件，佔比高達74%，成為主流。而今日以退稅案件為大宗，金額達19億3053萬元。從整體結構來看，今年報稅首日呈現三大特色，一是手機報稅佔比突破7成；二是退稅案件仍為主力；三是北部地區申報與附件上傳量能相對集中。隨著5月報稅季展開，後續申報量預料將持續攀升。課稅結果中，目前仍以退稅案件為大宗。統計顯示，退稅件數達10萬8748件、金額約19億3053萬元，明顯高於繳稅案件。繳稅部分，一般綜所稅申報件數為2萬7683件、金額約14億8141萬元；另有採基本稅額申報者25件、金額約2194萬元；不補不退案件則有1萬3912件。財政部表示，網路申報系統提供24小時不間斷服務，讓民眾能隨時透過電腦或智慧型手機完成手續，大幅降低時間成本。隨著5月報稅季開跑，後續申報量將持續攀升。