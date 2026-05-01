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▲孟美岐（右）與吳宣儀（左）都曾以韓國女團WJSN宇宙少女、以及限定團火箭少女101出道。（圖／微博@综藝妙姐）

27歲中國女星孟美岐在2016年以韓國女團WJSN宇宙少女出道、2018年回國參加《創造101》以第一名成績再於限定團「火箭少女101」出道後爆紅。而在今年2月，她正式與經紀公司樂華娛樂結束被稱為賣身契的長達10年合約，並低調解約。不過有網友發現孟美岐這兩年活動非常少，似乎就是為了不被自動續約，所以寧願選擇被冷凍，不接受公司提供的任何資源。孟美岐在今年2月合約到期後離開樂華娛樂，據網路上傳聞指出，若藝人在合約期滿時，仍使用公司提供的資源，將會自動續約1年。為了避免不斷被續約，孟美岐選擇直接淡出，寧願被公司冷凍兩年，拒絕所有與公司有關的工作邀約，包含代言、綜藝等，並在今年2月成功恢復自由身，4月正式復出成立工作室，宣布將舉辦《夏日岐遇音樂會》、發行原創EP等計畫。但與她同為宇宙少女、火箭少女101出身的吳宣儀則不同，由於她在合約期間持續活動，導致她就算已在今年2月合約到期、發出書面通知，明確表達不再續約意願，但依然無法成功解約，至今仍在僵持中。 吳宣儀方面認為此條款不合理，質疑該合約為變相的「賣身契」，吳宣儀母親與律師還曾赴樂華娛樂談判，透露藝人十年間從未見過自己的完整演藝工作合約，導致薪資結算等資訊非常不透明，不過就算這樣，吳宣儀仍面臨公司強制條款的束縛。然而，有部分網友指出孟美岐消失兩年，並不是因為合約問題，而是跟她在2021年爆發的小三風波有關。孟美岐於2021年10月，被音樂製作人陳令韜前女友公開兩人聊天記錄，指控孟美岐插足感情，並列舉了他們在酒店幽會等細節。爆料指稱孟美岐知道男方有女友，卻依然與其交往，被網友批評為「知三當三」。孟美岐方否認主動介入他人感情，稱確信男方單身，但因輿論壓力，許多廣告商迅速切割，工作大受影響。孟美岐在2016年以韓國女團宇宙少女成員正式出道。在早期的團體活動中，她並非隊內的焦點人物，但在高強度的韓式練習生訓練下，她磨練出紮實的舞蹈功底與舞台掌控力。而到了2018年，孟美岐回國參加選秀節目《創造101》，憑藉超強舞蹈、穩定唱功以第一名的成績出道，擔任限定組合火箭少女101的中心位（C位）。火箭少女101解散後，孟美岐轉型為個人歌手與演員，跨足影視圈出演了《誅仙 I》、《我心飛揚》等，展現了她的多樣性。