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▲電資工會裝扮成當紅遊戲IP皮克敏響應五一行動聯盟訴求。（圖／記者吳翊緁攝）

數十個工會團體組成五一行動聯盟，在北高兩地串連聚集7000名勞工上街遊行，表達爭取8大退休制度的訴求。勞動部回應，相當重視並且持續蒐集各界意見尋求共識，並針對相關訴求，站在勞工的立場，促成各利害關係人的對話與溝通，並審慎評估處理。八大訴求包含，提高勞退新制雇主提繳率至12%、取消勞退舊制基數上限、調高資遣費上限、調高勞保薪資分級表上限、公教退撫足額撥補、教職員提撥率不分公私校15%、不分國籍家事服務業一體適用勞退新制，以及家事勞工納入社會保險。勞動部表示，針對改善移工勞權的相關訴求，會強化落實移工的基本權益保障，並逐步接軌國際禁止強迫勞動與公平招募之要求，以降低貿易風險，打造更被國際信任的供應鏈。有關「勞工退休金制度」相關訴求，勞動部表示，114年新制勞退基金收益數為7,469億元，收益率15.60％；勞保基金收益數為1,598億元，收益率15.57％，整體勞動基金收益數為歷年新高。勞退新制規定雇主應按月為勞工提繳不低於每月工資6％的退休金，以及勞退舊制退休金基數規定，是勞動條件的最低標準。依勞工退休金條例規定，勞工自願提繳退休金，可不計入年度薪資所得課稅。現行勞工退休金提繳級距已可涵蓋大多數勞工。勞退月提繳工資設有最高上限規定，將持續依據勞工工資及社會情勢變化，審慎評估。勞退新制（94年7月1日勞工退休金條例）施行前，勞退舊制勞工如在符合退休要件前遭雇主資遣，年資須重新累計且無法請求退休金，僅得領取資遣費。勞退新制施行後，勞工退休金不再因轉換工作而受影響，勞退新制之資遣費以6個月平均工資為上限，勞資雙方如有優於該條例之約定，可從其約定。針對勞團所提的訴求，勞動部願意積極蒐集利害相關人意見，以通盤思考、審慎評估，在朝向實質增加勞工退休金的方向上，逐步檢討勞退制度。至於有關「勞工保險制度」相關訴求，勞動部表示，為保障勞工的基本經濟生活，現行勞工保險條例、就業保險法，與勞工職業災害保險及保護法定有相關保障機制，勞工得依其勞動關係，依各該保險規定參加保險並獲給付權益保障。為確保勞工保險制度穩健運作，中央政府自109年起至今累計撥補5,170億元至勞保基金，也在115年1月21日修正公布《勞工保險條例》將政府撥補以及負最後支付責任入法明定，並建立定期財務檢討機制，以利勞保制度之長遠發展。針對勞團所提意見，將在兼顧各保險之立法目的、保險財務及勞工權益等原則下審慎評估，讓制度穩健運作。勞動部強調持續替勞工打造「尊嚴勞動、友善職場」，最近推出許多福國利民的勞動政策，包含：連續十年調漲最低工資、強化勞工病假權益雇主不能不利對待、推出育嬰留停可以日申請、家庭照顧假以小時請等。