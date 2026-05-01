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美國亞利桑那州商務廳30日舉辦的「亞利桑那人工智慧及半導體全球論壇」（Arizona AI and Semiconductor Global Forum），外貿協會（TAITRA）董事長黃志芳率領臺灣企業代表團出席並指出，亞利桑那州憑藉其前瞻性的產業政策與完善的人才培育體系，已成為全球 AI 生態系中不可或缺的關鍵錨點。亞利桑那人工智慧及半導體全球論壇昨日在鳳凰城首度舉辦，我國企業代表團匯集來自半導體、人工智慧解決方案、電子資通訊及關鍵零組件等領域81家企業、逾150位企業領袖共襄盛舉，為論壇最大國際代表團。亞利桑那商務廳（ACA）總裁Sandra Watson指出，自2020年以來，亞利桑那州吸引超過1,950億美元的外商直接投資（FDI），在半導體與電腦設備出口領域更是高居全美之冠。亞利桑那不僅穩坐半導體製造的領先地位，在人工智慧（AI）、數據中心、潔淨能源、航太國防及自動駕駛等尖端領域，也展現出極強的投資吸引力。黃志芳指出，亞利桑那州已躍升為全球半導體創新的首選戰略據點。人工智慧（AI）的加速發展必須建立在堅實的半導體基礎建設，以及高度互信的夥伴關係之上；而亞利桑那州已是全球 AI 生態系中不可或缺的關鍵錨點。此外，黃志芳說，外貿協會配合政府政策，協助經濟部於鳳凰城正式設立「臺灣貿易投資中心」，致力於為臺灣企業提供一站式的投資支援服務，強化臺美供應鏈韌性。他期許雙方的合作不只是建設工廠，更是合力打造堅實的產業堡壘，定義下個世紀的產業格局。論壇首日晚宴，亞利桑那商務廳（ACA）與臺灣AI大聯盟（TAIA）正式簽署「跨國 AI 創新與投資生態系戰略合作備忘錄（MOU）」，宣示雙方將針對四大核心項目展開合作：推動跨國共同投資、對接亞利桑那州頂尖大學資源以加速研發成果商業化（PoC）、共同培育具國際視野的創新人才，以及將亞利桑那州作為臺灣 AI 技術驗證與市場擴展的試點基地（Testbed）。除半導體及AI產業，生醫產業亦是臺灣企業近年赴美布局之重點，此行黃志芳也參訪台灣AI生醫展示中心。滙嘉集團董事長楊淑貞表示，鳳凰城的臺灣生醫展示中心匯集16家企業，展現臺灣在數位健康、遠距醫療、精準醫療、智慧長照與創新醫材等領域的優越實力。