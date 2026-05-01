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▲S&W Grill宣告推出新菜，巨大法式吐司之外，還有海鮮系列菜色。（圖／S&W Grill提供）

巨大法式吐司塔最高可夾四層 共18公分高

四層售價1580元、單層為550元

▲巨大法式吐司也有甜口味，夾層中夾入冰淇淋。（圖／S&W Grill提供）

pastaio noodle cafe也有新菜 聯名名廚林明健

▲pastaio noodle cafe也有新菜，聯名名廚林明健，圖為秘製叉燒雞湯麵。（圖／pastaio noodle cafe提供）

紐約必吃牛排「Smith & Wollensky」的姊妹品牌「S&W Grill」宣告，即日起推出新菜單，將美式經典元素結合創意與個人化選擇，牛排風味可自由搭配，更有多款海陸菜色，而最具賣點的就是巨大系列的創意堆疊，「S&W Grill」主供多款牛排，從菲力、肋眼、乾式熟成紐約客到慢烤牛肋排，本季則新增丁骨牛排，且同步登場精選配料，只要加價150元，即可從五款口味中自由搭配，包含「肯瓊焦香」、「水牛城辣蝦」、「堅果脆皮奶油」以及濃郁的「藍紋起司培根」與「咖啡可可」等。而「S&W」一向具有標誌性的「巨大系列」再次挑戰感官極限，以療癒美食法式吐司重新詮釋三明治，結合重磅肉食與招牌甜點元素，推出鹹甜兩種組合。鹹口味包含招牌組合「S&W乾式熟成牛肉漢堡排&生菜」、帶有加州風情的「酥炸雞腿排&酪梨」、口感豐富的「厚切培根&炸洋蔥」以及鹹香夠味的「煙燻牛肉&酸菜」，可依喜好選擇單層搭配，也可直接挑戰高達四層、18公分的巨大肉食主義法式吐司塔，搭配四款醬料（BBQ、俄羅斯、蜂蜜芥末與楓糖醬），與外酥內軟、充滿蛋奶香氣的法式吐司形成絕妙搭配。甜口味吐司則以招牌巨大巧克力蛋糕為靈感，將蛋糕夾層中的巧克力慕斯化為冰淇淋，結合鬆軟香甜、帶有肉桂香氣的法式吐司，創造出全新口感與熟悉風味的迷人碰撞，同樣提供「柳橙卡士達」、「焦糖培根」等四種醬料。另外，主打亞洲風味生義大利麵與極厚布蕾法式吐司的pastaio noodle cafe，也有新品上桌，本季特別邀請擅長玩轉多國食材風格、香港成長背景的名廚林明健(Chef Kin)聯名合作。即日起推出將港式經典風味注入義式職人靈魂的「秘製叉燒雞湯麵」，透過厚切豬五花叉燒、甘醇雞湯、天使細麵與獨門麻辣油巧妙碰撞。其他菜色還有包括散發酸甜果香的胭脂蝦冷麵、手擀Ｑ香的炸巧巴達系列、保有食材原始甘美的炭火時蔬，以及韓國話題甜點前男友吐司進化版－藍莓起司極厚布蕾法式吐司等。