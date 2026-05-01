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婦女罹患卵巢畸胎瘤是否會影響生育能力，臨床上常見疑慮。台中市茂盛醫院分享最新案例，一名38歲王姓小姐，檢查發現雙側卵巢共長出4顆畸胎瘤，婦科林于翔醫師採取不傷卵巢的「單孔微創腹腔鏡手術」，有效移除病灶並保住卵巢功能，再經排卵藥調理，已自然受孕產下健康男寶寶，駁斥開刀會不孕說法。林于翔醫師說，王小姐是產下大女兒後10年備孕未果，經檢查發現雙側卵巢共長有4顆畸胎瘤，最大達4公分。醫療團隊評估後，採用「單孔微創腹腔鏡手術」進行切除，過程中以降低對卵巢組織傷害為原則，術後再透過排卵藥調整生理週期，最終成功自然受孕並順利產子。林醫師表示，部分患者誤以為手術會導致不孕，實際上若未處理畸胎瘤，腫瘤持續增大反而可能壓迫卵巢，造成濾泡受損，對生育力形成不可逆影響。臨床建議，5公分以上的畸胎瘤要做切除，才能幫助卵巢減壓，並減少初始濾泡受損程度，達到保護卵巢組織目的！。醫師進一步說明，在處理婦科疾病時，會力求保護卵巢避免造成傷害。例如：手術中止血方式會避開電燒，改用止血劑及加壓止血法，雖然較為費時費力，但對保護病人的生育力絕對是加分作法。他強調，把懷孕做為終極目標，為了達到這個目標，婦產科和生殖醫學科會共同討論要如何分頭處置與協力配合，做成最佳的醫療處置決策，力求「精準去瘤、完整保卵」，這對備孕婦女尤其萬分重要。茂盛醫院指出，透過婦產科與生殖醫學科跨科合作，從疾病處理到生育規劃同步評估，有助提升整體治療成效。院方也提醒，備孕女性若有經期異常或長期未孕情形，應及早就醫檢查，把握治療與生育時機。