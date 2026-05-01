根據中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天到周日（3）白天，各地大致仍為多雲到晴，僅東部、東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。不過，周日晚間起鋒面逐漸接近，5/3晚至5/4鋒面通過、東北季風增強，收假後開工日全台都有短暫陣雨或雷雨機率，其中中部以北及東北部雨勢較明顯，並有局部較大雨勢發生機會。
鄭傑仁預報員表示，今（1）日因東北季風減弱，天氣會比前一天更好，各地大致為多雲到晴，明、後天連假天氣仍穩定，不過隨著氣溫逐漸回升，午後降雨可能轉為局部雷陣雨型態，山區活動仍建議攜帶雨具。溫度方面，5/2至5/3西半部高溫約30至33度，東半部26至30度，澎湖27至29度，金門25至28度，馬祖22至25度；低溫方面，台灣各地約20至24度，澎湖23至24度，金門19至22度，馬祖17至19度。
天氣風險公司資深顧問吳聖宇分析，明天底層風向進一步轉為東南到偏南風，水氣逐漸增多，中高層也轉為偏西到西南風，呈現暖平流型態，各地雲量較多，大致仍是多雲到晴。不過山區午後有短暫陣雨或雷雨機會，降雨範圍可能比周五更廣，大台北到東半部局部平地午後也可能有降雨，外出要留意午後天氣變化。
連假越晚越悶熱
雖然連假前半段天氣大致穩定，但體感將一天比一天悶熱。週五風向還沒有明顯偏南或偏東南，但明天轉東南風、後天轉西南風，整體感受會越來越悶熱；明後天各地高溫普遍回升，西半部多數地區高溫可來到29至31、32度以上。
吳聖宇也提醒，周日白天鋒面逐漸靠近，鋒前西南風增強，各地大致為多雲天氣，中北部、東半部山區及局部平地有午後短暫陣雨或雷雨機會。周日白天各地仍偏熱，北部、東半部高溫約30至32度，中南部可達32至34度，台東一帶要留意是否出現西南風過山下沉現象。
收假後開工日變天
真正變天時間落在5/3晚間，氣象署指出，5/3晚起至5/4鋒面通過及東北季風增強，若鋒面移動較快，周日晚間至下周一鋒面通過、東北季風增強，各地都有短暫陣雨或雷雨機會；相對而言，中部以北、東北部及宜蘭地區降雨範圍會較大，中部以北地區也有局部較大雨勢發生機率，其他地區則有局部短暫陣雨或雷雨。
這波雨下到什麼時候？
週日這波降雨會持續多久？鄭傑仁預報員表示，目前仍有變數，但大致預估到下周二（5日）都還會受到東北季風及華南雲雨區東移影響，直到下周三（6日）之後，天氣才會逐漸轉為比較穩定。
本週天氣重點
5/2（周六）：各地多雲到晴，東部、東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨，大台北及東半部局部平地午後也可能有雨。
5/3（周日）白天：鋒面接近前天氣悶熱，中北部、東半部山區及局部平地有午後雷陣雨，中南部高溫可達32至34度，台東留意焚風。
5/3晚至5/4（周日晚至周一）：鋒面通過、東北季風增強，全台都有短暫陣雨或雷雨，中部以北及東北部降雨較明顯，中部以北有局部較大雨勢機率。
5/5（周二）：東北季風及華南雲雨區影響，北部、東北部及東部稍涼，各地仍有短暫陣雨或局部雷雨，山區累積雨量可能較多。
/6至5/7（周三、周四）：東北季風減弱，氣溫回升，水氣減少，天氣恢復穩定，午後山區仍有局部短暫陣雨。
5/8至5/9（周五至周六）：下一波鋒面可能接近或通過，天氣再度變化，影響程度仍待觀察。
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天氣風險公司資深顧問吳聖宇分析，明天底層風向進一步轉為東南到偏南風，水氣逐漸增多，中高層也轉為偏西到西南風，呈現暖平流型態，各地雲量較多，大致仍是多雲到晴。不過山區午後有短暫陣雨或雷雨機會，降雨範圍可能比周五更廣，大台北到東半部局部平地午後也可能有降雨，外出要留意午後天氣變化。
連假越晚越悶熱
雖然連假前半段天氣大致穩定，但體感將一天比一天悶熱。週五風向還沒有明顯偏南或偏東南，但明天轉東南風、後天轉西南風，整體感受會越來越悶熱；明後天各地高溫普遍回升，西半部多數地區高溫可來到29至31、32度以上。
吳聖宇也提醒，周日白天鋒面逐漸靠近，鋒前西南風增強，各地大致為多雲天氣，中北部、東半部山區及局部平地有午後短暫陣雨或雷雨機會。周日白天各地仍偏熱，北部、東半部高溫約30至32度，中南部可達32至34度，台東一帶要留意是否出現西南風過山下沉現象。
收假後開工日變天
真正變天時間落在5/3晚間，氣象署指出，5/3晚起至5/4鋒面通過及東北季風增強，若鋒面移動較快，周日晚間至下周一鋒面通過、東北季風增強，各地都有短暫陣雨或雷雨機會；相對而言，中部以北、東北部及宜蘭地區降雨範圍會較大，中部以北地區也有局部較大雨勢發生機率，其他地區則有局部短暫陣雨或雷雨。
這波雨下到什麼時候？
週日這波降雨會持續多久？鄭傑仁預報員表示，目前仍有變數，但大致預估到下周二（5日）都還會受到東北季風及華南雲雨區東移影響，直到下周三（6日）之後，天氣才會逐漸轉為比較穩定。
5/2（周六）：各地多雲到晴，東部、東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨，大台北及東半部局部平地午後也可能有雨。
5/3（周日）白天：鋒面接近前天氣悶熱，中北部、東半部山區及局部平地有午後雷陣雨，中南部高溫可達32至34度，台東留意焚風。
5/3晚至5/4（周日晚至周一）：鋒面通過、東北季風增強，全台都有短暫陣雨或雷雨，中部以北及東北部降雨較明顯，中部以北有局部較大雨勢機率。
5/5（周二）：東北季風及華南雲雨區影響，北部、東北部及東部稍涼，各地仍有短暫陣雨或局部雷雨，山區累積雨量可能較多。
/6至5/7（周三、周四）：東北季風減弱，氣溫回升，水氣減少，天氣恢復穩定，午後山區仍有局部短暫陣雨。
5/8至5/9（周五至周六）：下一波鋒面可能接近或通過，天氣再度變化，影響程度仍待觀察。