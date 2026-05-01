淡江大橋即將在5月12日正式通車，公路局日前已經陸續辦理路跑、自行車及大遊行等活動，邀請民眾以不同方式走上橋面。本週末則將辦理「星空音樂會」，以及橋上野餐，邀請民眾在橋上停留感受淡江大橋景觀。
5月2日公路局將舉辦「星空音樂會」，提供民眾在淡江大橋上欣賞音樂演出，現場將設置舞台、音響、燈光及音樂器材，並於主橋塔周邊主線車道規劃座位區，其中A區約500席、B區約500席，B區後方亦規劃彈性觀賞空間。
5月3日則舉辦「我和大橋在一起」以橋上野餐、休憩為主，除淡水端主線車道規劃野餐區之外，八里端亦設有野餐區，並於主橋塔周邊設置100張躺椅，提供民眾在橋上停留、休息及感受淡江大橋景觀。
公路局表示，5月2日及5月3日活動性質與前幾場路跑、自行車及大遊行等動態活動不同，主要以音樂欣賞、野餐休憩為主，歡迎民眾把握通車前機會，可以在橋面有較長停留時間。
主塔舞台區現場將有音樂演出、舞台展演、燈光音響及相關器材配置，活動區域需維持穩定、安全的觀賞與通行秩序。為確保音樂會演出、民眾觀賞品質、舞台呈現效果及現場活動安全，主塔周遭及舞台區將依配置進行管制，活動期間不開放民眾由主線穿越主橋塔及舞台區往返淡水、八里；民眾可依工作人員引導於開放區域拍照，並進入座位區、野餐區及相關活動空間。
公路局提醒，另為讓民眾於通車前也能上橋走走、欣賞淡江大橋景觀，公路局規劃開放淡水端橋梁兩側人行道及自行車道作為往返淡水、八里的通行動線。民眾可由淡水端兩側人行道及自行車道上橋，通過主橋塔後往八里端方向前進；抵達主橋塔八里側後，再依現場引導銜接南下線主線車道通行。因人行、自行車道為通行動線，請民眾依序前進，避免於通道上停留拍照，並請勿攀爬車道分隔設施、護欄或其他管制設施，以維護自身及他人安全。
公路局也提醒，活動期間橋面人潮較多，將視現場狀況進行人流管制，請參與活動民眾配合現場工作人員、警察及交通管制人員指揮。如橋面人潮較為集中，亦建議民眾可先至淡水老街、漁人碼頭及周邊觀光景點停留遊憩，分散人潮後再依現場引導上橋參與活動。更多資訊歡迎至「我和大橋在一起 淡江大橋開幕藝術季」官方網站及社群粉絲專頁查詢。
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主塔舞台區現場將有音樂演出、舞台展演、燈光音響及相關器材配置，活動區域需維持穩定、安全的觀賞與通行秩序。為確保音樂會演出、民眾觀賞品質、舞台呈現效果及現場活動安全，主塔周遭及舞台區將依配置進行管制，活動期間不開放民眾由主線穿越主橋塔及舞台區往返淡水、八里；民眾可依工作人員引導於開放區域拍照，並進入座位區、野餐區及相關活動空間。
公路局提醒，另為讓民眾於通車前也能上橋走走、欣賞淡江大橋景觀，公路局規劃開放淡水端橋梁兩側人行道及自行車道作為往返淡水、八里的通行動線。民眾可由淡水端兩側人行道及自行車道上橋，通過主橋塔後往八里端方向前進；抵達主橋塔八里側後，再依現場引導銜接南下線主線車道通行。因人行、自行車道為通行動線，請民眾依序前進，避免於通道上停留拍照，並請勿攀爬車道分隔設施、護欄或其他管制設施，以維護自身及他人安全。
公路局也提醒，活動期間橋面人潮較多，將視現場狀況進行人流管制，請參與活動民眾配合現場工作人員、警察及交通管制人員指揮。如橋面人潮較為集中，亦建議民眾可先至淡水老街、漁人碼頭及周邊觀光景點停留遊憩，分散人潮後再依現場引導上橋參與活動。更多資訊歡迎至「我和大橋在一起 淡江大橋開幕藝術季」官方網站及社群粉絲專頁查詢。