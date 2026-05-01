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國民黨主席鄭麗文計畫6月訪美，昨接受美媒《彭博社》專訪，鬆口希望可以見到美國總統川普，對此，民眾黨主席黃國昌說，政黨領袖訪美、拓展台灣國際外交空間，台美關係能夠更厚實都是好事。至於《彭博社》一開始稱鄭麗文支持川普說出反對台灣獨立，黃國昌說政黨領導人要追求的是台灣人民最大利益，不是一昧迎合或屈從其他國家的意志或者是想法；國民黨國際部則澄清，鄭麗文是說「要看（川普）是什麼樣的態度考量，如果有講這個立場，會跟國民黨一樣」，並沒有說希望川普支持反對台獨。鄭麗文昨接受《彭博社》專訪，坦言訪美希望拜會的最高層「如果可能的話，當然是川普總統」。對此，民眾黨主席黃國昌表示，政黨領袖訪美、拓展台灣的國際外交空間，跟美國友人建立更好的溝通管道，針對台美關係能夠更厚實，這個都是好事啦。至於具體溝通內容，相信大家關心的層面都非常多，包括了台美關稅協議協定（ART）。黃國昌說，過去賴清德總統不斷的說ART要國會趕快審，但到目前為止ART根本就沒有送到國會來，那是不是有在跟美方私下進行重啟談判？那以及最近因為ART的關係，不管從馬鈴薯跟花生，對於國內的食安跟產業所造成的衝擊影響，這些有助於實質增加台灣人民權益的保障，以及台美過去在這段時間當中互動所牽涉到一些比較實質的問題，都是國內主要各個政黨的領袖跟美方朋友，溝通時候，可以進一步交換意見，表達台灣民意非常好的場域。針對《彭博社》第一時間報導稱鄭麗文支持川普表態「反對台灣獨立」，黃國昌說，台灣過去在美中兩大國之間非常困難，要怎麼「以小搏大」利用智慧爭取最大權益跟國際發展空間，需要朝野大家共同努力。他強調，美國過去基於國家利益信奉的「One China Policy」（一中政策）與「One China Principle」（一中原則）不同，台灣不管政府官員或政黨領導人，不要忘記從事政治工作時，站在這塊土地上，要爭取台灣人民最大利益，而非一昧迎合、屈從他國意志或想法。不過國民黨國際部澄清，鄭麗文的原話是「要看（川普）是什麼樣的態度考量，如果有講這個立場，會跟國民黨一樣」，並沒有說「支持川普說出反對台獨」。