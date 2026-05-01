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韓國首爾一名女子日前在商場公共廁所如廁，使用衛生紙後隱私部位卻突然感到劇烈疼痛，緊急求助送醫。不過警方調查後發現，這並非投毒案，而是一名噁男在廁所安裝偷拍設備時，將強力膠黏著劑殘留在衛生紙上。綜合韓媒報導，受害女子26日晚間9時左右，在首爾冠岳區新林洞的一間商場廁所如廁，使用公廁的衛生紙後，突然身體不適、隱私部位劇烈疼痛，緊急求助旁人後送醫。警方調查，公廁的衛生紙遭到汙染，紙上有化學物質殘留。警方表示，一名20多歲的男性主動投案，並據嫌犯證詞，在案發廁所搜出他安裝的偷拍攝影器材。該名嫌犯在架設偷拍器材時，不慎將強力膠類型的黏著劑沾在衛生紙上，導致受害者不小心誤觸受傷。警方初步研判，此案並非蓄意傷害或投毒的行為，而是安裝偷拍器材時使用黏著劑意外造成的傷害。警方已將沾有不明物質的衛生紙送交檢定，等待分析報告出爐，至於黏著劑中是否還有其他成分，犯案動機、作案過程及是否還有其他犯案地點，仍待進一步調查。