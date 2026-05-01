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▲曾唱紅〈瓶中精靈〉等歌曲的克莉絲汀，最近現身公開場合，五官讓粉絲驚呼：「完全認不出來！」（圖／美聯社／達志影像）

▲布蘭妮（左）曾經是全球當紅少女偶像，和舊愛賈斯汀（右）一度是人們眼中的金童玉女，兩人都是迪士尼頻道《米老鼠俱樂部》的老班底。（圖／美聯社／達志影像）

▲克莉絲汀也曾是年輕、貌美、受到歌迷喜愛的紅牌女偶像，可是現在臉部整得跟當年很不一樣。（圖／美聯社／達志影像）

都曾經大受歡迎、被傳是事業上死對頭而有心結的資深女偶像布蘭妮與克莉絲汀，年過40之後近況大不同：布蘭妮酒駕被捕，已由檢察官正式起訴，美國時間5月4日就要開庭，她自己則在近期去勒戒所，希望恢復健康；克莉絲汀大多數時間都養尊處優，時不時出來亮一下相，卻讓粉絲感到詫異，因為她最近和未婚夫馬修洛特勒一起現身頒獎典禮，外表又和過去有明顯不同，網友直呼：「完全認不出來！」懷疑她應該有「進廠維修」。布蘭妮與克莉絲汀年齡相仿，彼此都出身自迪士尼頻道節目《米老鼠俱樂部》，同質性頗高，一直被拿來比較，傳有心結非常久。當初在《米老鼠俱樂部》除了她們兩個之外，後來和布蘭妮感情糾纏、一度成為一對的賈斯汀，以及日後變成演技派男神的萊恩葛斯林，都是固定班底，大家都在很小的時候就認識。可是布蘭妮人生際遇崎嶇，現在還因酒駕被起訴，對比克莉絲汀不過是「修修臉」讓人認不太出來而已，痛苦指數差非常多。儘管曾經以「小甜甜」的純情形象紅遍全世界，布蘭妮卻曾經在公眾眼前失控、崩潰，與她分手還拿她開玩笑的賈斯汀難辭其咎，布蘭妮最後被法庭判定自己無法管理自己的人生，被迫交由爸爸傑米監管，連她賺來的錢都不能自己任意使用，如此過了13年，才在網友聲援、粉絲力挺下，讓法庭改變心意，重新拿回人生自主權，卻又是她邁向下一階段爭議人生的開始。此時的布蘭妮，完全聽不進其他人的建議，想到家人只會想起那被監管的13年之中，他們有多不尊重她的意見，把家人都當成仇人，死也不跟他們和解，家人根本無法拉她一把。她任性妄為，奇怪的舉動接二連三，一度因為太愛發裸照，讓兩個兒子都覺得尷尬到不想跟她再聯繫，直到最近母子3人的關係才又大為改善。她在酒駕被捕後，主動選擇要去勒戒所接受30天的療程，明白自己不能再這麼失控下去。歐美媒體報導，布蘭妮的酒駕犯行輕微，又沒有曾經被酒精與藥物影響下駕駛的案底、也沒造成車輛撞毀或是人員受傷，大概會被判12個月緩刑，她人也不需要親自出庭。布蘭妮心知一堆大唱片公司都不太敢跟她合作，再不改變會失去在演藝界繼續發展的機會，才會積極想戒除一堆不良習慣，恢復健康、清醒的生活。至於曾演唱迪士尼《花木蘭》主題曲〈Reflection〉、以及〈Genie in a Bottle，瓶中精靈〉等熱門歌曲的克莉絲汀，最新公開活動上只見她的嘴唇比過往異常豐厚，面容呈現僵硬感，五官也跟以往不太一樣，網友留言道：「只能說完全沒有以前的樣子了。」或是感到惋惜：「她以前好漂亮。」可是外界推論她整得太過頭，她都沒有任何回應。