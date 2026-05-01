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▲ 戶田惠梨香出道20年，即將邁入40歲，但她依然希望能挑戰演一些可愛的角色。（圖／IG@netflixjp）

日本女星戶田惠梨香近期在Netflix影集《地獄占星師》中，以展現威嚴的精湛演技詮釋傳奇人物細木數子的生涯，強大氣場在作品開播後迅速掀起討論。日前戶田惠梨香在受訪時幽默自嘲，擔心劇中角色氣勢過於凌人，會讓好不容易增加的男性粉絲再度被嚇跑，即將奔4的她，還坦言想要演出可愛一點的角色。戶田惠梨香2006年在《死亡筆記本》中飾演彌海砂一角出道並打開知名度，她笑稱自己演戲生涯的目的是要成為「人氣王」。自出道以來，她一直深受女性粉絲喜愛，她回憶5年前在《我家的故事》中飾演帶點小惡魔氣息的可愛角色時，確實成功吸引了男性觀眾，但這次在《地獄占星師》演出氣勢威嚴十足的細木數子，讓她打趣表示男粉可能又要跑光了。看著經紀公司20多歲的後輩們紛紛表示想挑戰帥氣角色，戶田惠梨香則展現出完全不同的企圖心。即將邁向40歲的她，希望能跨出舒適圈去挑戰「可愛」的世界，直呼：「畢竟我真的很想要在男性中得到人氣啊！」今年已經37歲的戶田惠梨香，對於近在眼前的40歲大關也流露出真實的焦慮。為了迎接40歲，她開始調整飲食習慣與生活步調，並學會更加自愛，透過保養與關照身體，試圖讓自己的意識與年齡達成平衡。戶田惠梨香在2020年和演員松坂桃李結婚，並在2023年迎來孩子的誕生，她表示自己最大的煩惱與許多職場媽媽相同，就是如何在「事業與家庭」之間取得平衡。她透露這兩、三年來，常在想接演工作的熱情與照顧家庭的現實中掙扎，始終找不到標準答案。而在盡量不妥協的情況下，讓家人保持在最佳狀態，就是她邁向40歲之際最想達成的目標。