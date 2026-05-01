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▲張心璇發出律師聲明，宣布向造謠抹黑的網友提告。（圖／張心璇IG@shennnnn1012）

25歲中華職棒味全龍「Dragon Beauties小龍女」啦啦隊女神張心璇，已有10年應援經歷。不料近日，她卻突在社群曬出律師聲明，宣布向酸民提告，「為了守護清白，這次我不再選擇沉默。」她指出近期的遭惡意造謠私生活複雜等不實傳聞，已跨越了法律與道德底線，甚至坦承一度有過極端念頭，心碎喊：「誣蔑了一個女孩最珍視的清白與私德。」所以為了保護自己，張心璇決定不再忍氣吞聲。張心璇近日於IG曬出律師聲明，並發出長文，表示自己應援生涯邁入第10年，一直以來抱著謙卑的心，對於批評指教全盤接受並改進。過去對於網路攻擊都是一笑置之，讓自己當作對方發洩的出口，想說是積德行善。不料越來越過分的造謠與抹黑，讓她忍無可忍，「他們誣蔑了一個女孩最珍視的清白與私德。」讓她的親朋好友都擔心她會做出無法挽回的傻事，「我必須坦承，在最黑暗的時刻，那些極端的念頭確實曾閃過我的腦海。」據悉，張心璇近期被匿名網友發文造謠，指出她私生活複雜、與異性交往關係不單純等。對此，張心璇也在文中表示了解她的親友都知道，自己是個極度自律、有點宅、生活單純，很少出入複雜場所的人，直接否認不實傳聞張心璇認為台灣雖然言論自由，「但這份自由，不該成為匿名者肆意中傷、毀人名譽的利刃。」指出沒有人應該承受這種無端的恐懼跟傷害，所以為了守護自己清白、保護自己，她決定正式開告。張心璇表示法律程序雖漫長，「但我相信自己並不孤單，身邊有很多天使和善良的人會陪伴我，我會好好照顧自己，無論在工作上還是生活上」，並請大家不要擔心她。張心璇在2017年加入統一獅啦啦隊Uni Girls，開始了她的應援生涯，接著在2019年轉隊至味全龍啦啦隊，現同時為職籃P+桃園璞園領航猿應援。但其實在從事啦啦隊前，她是在做醫藥化學相關工作，不過因為熱愛棒球應援，所以決定轉行開始她的啦啦隊生涯，至今已邁入第10年。