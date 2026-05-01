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民進黨台北市黨部執行長「焦糖哥哥」陳嘉行即將登出台北市黨部，他今（1）日回憶過去政治幕僚、競選團隊生涯，並透露，目前還沒有考慮選議員，未來計畫重新經營其社群，也考慮回娛樂圈工作。「是時候好好跟大家說再見！」陳嘉行表示，登出台北市黨部，倒數30天，這2年，他有成長，也認識其不足，眼看年底縣市長選舉，意謂他在陳時中競選團隊已過4年，慶幸撐過來了。陳嘉行提到，議員初選未通過，先是「短暫」失業半年，背了一點債，陳時中選舉後，他又失業了，到他這年紀，身上就是背了貸款跟保單，北漂族的房租，以及家人生活費，壓力真的不小。陳嘉行坦言，生活壓力，加上長期沒有運動，身體已經出現幾次警訊，他的貓狗陸續生病住院，伴隨而來的醫藥費，以及最令人憂鬱的陪病過程，他也得了「50肩」與心律不整，後來他的狗接續離世，他再度陷入深深的憂鬱中，一直哭，哭不停。陳嘉行說，在他最無助的時候，林岱樺、王世堅、黃承國，以及「1450」夥伴給他工作，而市黨部時常收到紅白帖邀請，方便去的他就會去，這段時間長到足夠讓他思考，要不要繼續選議員？要不要繼續待在政治場域，「目前的答案顯然都是不要，但未來不知道」。陳嘉行提到，以上是他這四年發生的概況，也是他的工作經歷，更是一篇求職文，「如果您公司有缺人，也認為我適合，歡迎來談談、來聊聊，台北或台中都可以」；他說，最後他計劃重新經營其社群，考慮回娛樂圈工作，如果有相關工作、試鏡歡迎聯絡他。