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2026年台北市長戰火持續，藍營蔣萬安積極爭取連任，綠營立委沈伯洋呼聲極高。前立委高嘉瑜日前與沈伯洋同台時，大讚他為「全才」，從動漫到體育無一不精，卻被國民黨參選人陳冠安狠酸是在「陰陽」沈伯洋。國民黨議員游淑慧認為，高嘉瑜此舉是為了洗刷「背骨」標籤，急著對深綠選民遞交投名狀；她直言，這不是理念轉變，而是為了生存的「政治校正回歸」，全是為了換取議員門票。針對高嘉瑜列舉的優點，陳冠安在臉書大酸「港湖女神懂誇獎」，指出高嘉瑜稱讚沈伯洋是平民出身、勝過蔣萬安是因為「有血有肉」，根本是哪壺不開提哪壺，故意掀開沈伯洋「大地主後代」與「不分區空降」的標籤，酸度爆表。他更指出，高嘉瑜在個人影片中完全沒剪進這些稱讚內容，顯然只是在演戲。對此，沈伯洋本人則表現淡定，強調並不覺得被酸，未來還會爭取與高嘉瑜合掛看板，展現綠營內部團結。游淑慧點破昔日的「港湖孤鳥」，如今華麗轉身變成「伯洋信徒」，是因為沈伯洋身為綠營新寵，抱緊他就是保命符。她認為高嘉瑜過去為流量批評黨內，現在則為生存狂拍馬屁，那種急著求原諒、求收編的姿態，不僅讓中立選民看傻眼，也證明在選票壓力面前，即便是政治明星也得向黨意低頭，「港湖孤鳥飛再遠，最後還是飛不出黨意的鳥籠。」