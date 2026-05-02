「2026西拉雅森活節」上週登場，地點就在西拉雅國家風景區管理處。本週末將迎來草原音樂祭，今明兩天（5月2日、3日）兩日在官田遊客中心登場，並分有「樂團祭」與「台語YA」兩大主題。《NOWNEWS今日新聞》整理表演卡司、時間表、交通與交管等資訊一次看。
🟡「2026西拉雅森活節」草原音樂祭時間與卡司：
本周登場草原音樂祭分為「樂團祭」與「台語YA」兩大主題，搭配微醺市集，草原音樂祭將於官田遊客中心草原主舞台區登場，以下為兩日演出時間與卡司陣容：
📍5月2日樂團祭：
活動時間：
彩排：5月2日（六）12:00-16:30
正式演出：5月2日（六）16:50-20:00
表演卡司：白頻率、BIKE機踏車樂團、步行者樂團、芒果醬Mango Jump（壓軸）
📍5月3日台語YA：
活動時間：
暖場：5月3日（日）15:00-18:00
正式演出：5月3日（日）18:00-20:00（暖場表演：15:00～18:00）
表演卡司：余凱揚、林喬安、許志豪、翁鈺鈞、陳孟賢。
🟡「2026西拉雅森活節」交通與接駁：
📍搭台鐵：
路線一、搭乘台鐵至善化車站、隆田車站或新營車站，下車出站後轉乘大台南公車「菱波官田線」至「官田遊客中心」站下車。
路線二、搭乘台鐵至善化車站，轉乘公車「橘5」開往六甲站方向，至「官田遊客中心」下車。
📍搭高鐵：
搭乘高鐵至嘉義站或台南站，轉搭台鐵或計程車前往。
🟡「2026西拉雅森活節」交通管制：
📍管制時間：
5月2-3日 14:00-21:00
📍管制路段：
台南市官田區官田里福田路、後潭路、神田路、市道165
我是廣告 請繼續往下閱讀
本周登場草原音樂祭分為「樂團祭」與「台語YA」兩大主題，搭配微醺市集，草原音樂祭將於官田遊客中心草原主舞台區登場，以下為兩日演出時間與卡司陣容：
📍5月2日樂團祭：
活動時間：
彩排：5月2日（六）12:00-16:30
正式演出：5月2日（六）16:50-20:00
表演卡司：白頻率、BIKE機踏車樂團、步行者樂團、芒果醬Mango Jump（壓軸）
活動時間：
暖場：5月3日（日）15:00-18:00
正式演出：5月3日（日）18:00-20:00（暖場表演：15:00～18:00）
表演卡司：余凱揚、林喬安、許志豪、翁鈺鈞、陳孟賢。
📍搭台鐵：
路線一、搭乘台鐵至善化車站、隆田車站或新營車站，下車出站後轉乘大台南公車「菱波官田線」至「官田遊客中心」站下車。
路線二、搭乘台鐵至善化車站，轉乘公車「橘5」開往六甲站方向，至「官田遊客中心」下車。
📍搭高鐵：
搭乘高鐵至嘉義站或台南站，轉搭台鐵或計程車前往。
🟡「2026西拉雅森活節」交通管制：
📍管制時間：
5月2-3日 14:00-21:00
📍管制路段：
台南市官田區官田里福田路、後潭路、神田路、市道165