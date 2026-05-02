「2026西拉雅森活節」上週登場，地點就在西拉雅國家風景區管理處。本週末將迎來草原音樂祭，今明兩天（5月2日、3日）兩日在官田遊客中心登場，並分有「樂團祭」與「台語YA」兩大主題。《NOWNEWS今日新聞》整理表演卡司、時間表、交通與交管等資訊一次看。

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🟡「2026西拉雅森活節」草原音樂祭時間與卡司：
本周登場草原音樂祭分為「樂團祭」與「台語YA」兩大主題，搭配微醺市集，草原音樂祭將於官田遊客中心草原主舞台區登場，以下為兩日演出時間與卡司陣容：

📍5月2日樂團祭：
活動時間：

彩排：5月2日（六）12:00-16:30

正式演出：5月2日（六）16:50-20:00

表演卡司：白頻率、BIKE機踏車樂團、步行者樂團、芒果醬Mango Jump（壓軸）

▲「2026西拉雅森活節」草地音樂祭5月2日演出卡司（圖／西拉雅國家風景區管理處臉書）
▲「2026西拉雅森活節」草地音樂祭5月2日演出卡司（圖／西拉雅國家風景區管理處臉書）
▲2026西拉雅森活節」草地音樂祭5月2日演出卡司與時間表（圖／西拉雅國家風景區管理處臉書）
▲2026西拉雅森活節」草地音樂祭5月2日演出卡司與時間表（圖／西拉雅國家風景區管理處臉書）
📍5月3日台語YA：
活動時間：

暖場：5月3日（日）15:00-18:00

正式演出：5月3日（日）18:00-20:00（暖場表演：15:00～18:00）

表演卡司：余凱揚、林喬安、許志豪、翁鈺鈞、陳孟賢。

▲「2026西拉雅森活節」草地音樂祭5月3日演出卡司與時間表（圖／取自西拉雅國家風景區管理處臉書）
▲「2026西拉雅森活節」草地音樂祭5月3日演出卡司與時間表（圖／取自西拉雅國家風景區管理處臉書）
🟡「2026西拉雅森活節」交通與接駁：
📍搭台鐵：
路線一、搭乘台鐵至善化車站、隆田車站或新營車站，下車出站後轉乘大台南公車「菱波官田線」至「官田遊客中心」站下車。
路線二、搭乘台鐵至善化車站，轉乘公車「橘5」開往六甲站方向，至「官田遊客中心」下車。

📍搭高鐵：
搭乘高鐵至嘉義站或台南站，轉搭台鐵或計程車前往。

🟡「2026西拉雅森活節」交通管制：
📍管制時間：
5月2-3日 14:00-21:00

📍管制路段：
台南市官田區官田里福田路、後潭路、神田路、市道165

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年資歷的大叔，寫過幾本書，也做過多次美食競賽評審。

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