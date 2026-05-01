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▲遠雄建設永續長謝清林(右二)偕同多位貴賓，共同見證「未來建設ing永續嘉年華」活動。（圖／翻攝畫面）

▲《好室智造所》午餐骰快速體驗，由木模板、藍白帆布、安全網、防墜網等工地廢棄物製成，將廢物轉變成解決千古難題：「上班族吃什麼」的療癒小物。（圖／翻攝畫面）

遠雄建設積極推展ESG永續發展，2026 年度品牌推廣「未來建設ing」永續嘉年華，首站活動以「永續、共享」理念為核心，打破傳統建築業框架，將生硬的永續環境議題，轉化為全齡共學的互動體驗，透過市集、手作、講座與空間導覽，帶領大眾跨界探索未來居住的新可能。遠雄建設總經理王耀堂表示，永續不只是企業營運的責任指標，更該落實為大眾日常的生活體驗。今年我們透過「未來建設ing」嘉年華，結合跨界綠色夥伴的創新能量，將廢建材回收與循環建築等議題，轉化為寓教於樂的體驗，以傳達遠雄建設「Living Better 美好共生」的品牌理念。「未來建設ing」永續嘉年華即日起至5月6日在國立臺灣科學教育館展開。永續聚落｜親子闖關大冒險（即日起-5/3），串聯多個永續領域的指標品牌，透過闖關遊戲機制的設計，讓大小朋友體驗各種永續建材與生活的創新應用。好室智造所｜打造專屬綠色「呼吸燈」（5/1-5/6），去年巡迴中南部廣受好評的「好室智造所」行動策展車首度進駐台北，推出「呼吸燈」手作體驗，邀請民眾利用工地回收材料，發揮創意製作專屬自家的藝術燈具與療癒午餐骰。永續講座｜給大人的建築設計課（5/2、5/4），本次嘉年華亦規劃多場深度的知性活動。包含邀請綠色夥伴分享永續作為的「永續Talks」，以及在科教館與遠雄明玥接待中心專門策劃的「給大人的建築設計課」講座，由專業建築師與顧問，解析被動式設計與循環建築的最新趨勢。職場導覽｜開箱傳說中的最美辦公室（5/5），帶領民眾開箱位於信義區總部的「BEONE 未來共生基地」，見證企業如何將工地廢棄物，結合藝術創作，化為獨一無二的複合空間與藝術展品。遠雄建設也特別贊助知名創作團隊META Design，於科教館6樓「回到未來」特展中打造前衛的「META 未來小屋」。該展區以賽博龐克風格詮釋「城市採礦」與「材料倉庫」概念，體現數位科技與廢棄建材的交融運用，並展示能適應未來變遷的新世代居住型態。「未來建設ing」系列活動現已於 Accupass 平台全面開放報名。