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▲全日型咖啡品牌成真咖啡，結合餐飲與零售商品銷售，打造「現場體驗＋居家延伸」的消費模式。（圖／業者提供）

▲成真創辦人田國雄表示，透過商品與理念結合，可吸引重視品牌價值的消費族群。（圖／記者金武鳳攝，2026.5.1)

台中百貨零售業隨著漢神洲際開幕競爭升溫，台中市廣三SOGO百貨啟動雙軌策略，引進人氣咖啡品牌成真咖啡進駐，同步結合國際品牌特賣活動，搶攻來客與消費動能。隨著台灣咖啡市場年飲用量突破40億杯、整體規模達千億元，咖啡已從單純飲品轉為生活風格象徵。廣三表示，此次導入全日型咖啡品牌成真咖啡，並結合餐飲與零售商品銷售，打造「現場體驗＋居家延伸」的消費模式，能有效提升顧客停留時間與回購率。成真咖啡創立十年來，已在全台開設16家直營店。值得一提的是，成真咖啡結合企業社會責任，將獲利的50%投入非洲鑿井計畫，迄今已在非洲開挖30口井，幫助超過一萬名當地居民飲用潔淨水源。成真創辦人田國雄表示，透過商品與理念結合，可吸引重視品牌價值的消費族群。新櫃最大亮點之一，在於導入完整零售商品專區，販售濾掛咖啡、精品咖啡豆及多款聯名禮盒，包括成真咖啡Ｘ六月初一蛋捲咖啡禮盒，以及榮獲台中十大伴手禮的黃金比例壺精品咖啡禮盒。此外，店內招牌舒芙蕾厚鬆餅日銷逾千份，年銷量達36萬份，成為帶動品牌聲量的人氣商品。在促銷面，GUESS同步於館內推出中南部限定特賣，服飾與包款下殺至2折起，預期帶動檔期人潮。百貨指出，透過價格促銷吸引客流，再搭配話題餐飲品牌延長停留時間，有助提升整體營運表現。廣三SOGO百貨表示，未來將持續透過品牌組合與體驗升級，從「吸客」進一步轉向「留客」與「回流」，強化百貨作為生活場域的角色，在競爭激烈的零售市場中創造差異化優勢。