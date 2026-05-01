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國民黨主席鄭麗文計畫6月訪美，4月30日接受美媒《彭博社》專訪，提到希望可以見到美國總統川普。對此，政治評論員吳靜怡在臉書發文，痛批鄭麗文的外交策略根本是「邏輯全面崩壞」，直指她在台灣內部高舉反美旗幟、質疑軍購，對外卻又想向川普示好，這種自相矛盾的訊號，只會讓美方認為國民黨是一個安全承諾不穩定的政黨。吳靜怡質疑，鄭麗文一邊質疑對美依賴，一邊卻主動向川普遞橄欖枝，這種「兩邊押寶」的操作，不只讓兩邊都產生不信任，更直接衝擊台灣的國際信用。她認為，美方最看重的是政策的一致性與可預測性，但鄭麗文卻想同時討好北京與華府。吳靜怡直言，鄭麗文一邊自毀國防堡壘，卻想去見信奉「實力外交」的川普，這在國際賽局中完全不符邏輯，簡直是權力膨脹後的「戰略自戀」。吳靜怡強調，政治可以有立場，但不能沒邏輯，鄭麗文現在的做法看似聰明，實則只是為了個人政治走秀。她犀利表示，外交絕不能沒有一致性，鄭麗文這種先見習近平、再喊想見川普的行徑，只會暴露出她的矛盾，川普恐怕不會理會這種花招，她狠酸「鄭麗文妳以為妳是誰？川普不會理妳。」並認為此舉不僅難以達成目標，反而還把台灣的臉丟大了。