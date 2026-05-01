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台積電壓力真的來了？外媒報導，韓國半導體巨頭三星電子傳出有重大突破，4奈米製程良率已突破80%，正式進入成熟量產階段，而由於製程穩定有進步，近期也獲得輝達投資的AI新創企業Groq、IBM與百度等科技大廠，也紛紛向三星下訂AI推論晶片訂單。韓國《首爾經濟日報》報導，三星4奈米製程自2021年開始量產以來，經過持續改進，良率已達全球頂尖水準。良率提升意味著單位晶圓可用晶片數量增加，有助於降低成本、提升交期穩定性，進而改善晶圓代工事業營運。多家國際大廠也開始紛紛將晶片轉由三星代工。輝達投資的Groq已將其語言處理器（LPU）全面交由三星代工。該公司目前推出三代LPU晶片，從第一代至最新第三代產品皆採用三星4奈米製程生產，展現高度信任與合作深化。第三代LPU將搭載於Groq專為推論設計的LPX系統中。除此之外，IBM、百度和中國加密貨幣公司法拉第未來，以及韓國AI晶片設計公司Rebellions等，也都向三星採購4奈米晶片，據了解，Rebellions利用三星製程加速產品開發。另外，三星晶圓代工與記憶體事業的協同效應也逐步擴大，透過與自家記憶體部門深度合作，全力衝刺HBM4高頻寬記憶體的基底晶片量產。市場預期三星非記憶體事業最快可於下半年出現營運轉折。不過，在高階製程仍是半導體競賽中的核心，三星與台積電之間的激烈競爭，仍是由台積電獨佔鰲頭，業界消息指出，三星的2奈米製程良率目前仍未突破60%，面臨巨大瓶頸；相比之下，台積電2奈米良率已經狂飆至約90%，三星仍舊在這條競賽跑道上苦苦追趕、力求翻身。