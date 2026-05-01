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▲「灶咖教室」結合公益廚房與餐飲培力課程。（圖／中山大學提供）

國立中山大學「城市共事館」USR計畫於旗津社會開創基地「技工舍」啟用全新整修完成的「灶咖教室」，結合公益廚房與餐飲培力課程，攜手咖黑咖啡兒少據點團隊及多方社會資源，培力旗津高關懷青少年學習健康餐食製作，將餐點送至社區長輩手中，打造兼具教育與公益的青銀社區支持網絡。中山大學與咖黑咖啡兒少據點團隊共同推動「社區友善支持賦能計畫」，心理學講師蔡宜廷與西餐廚師鄭今宏帶領旗津高關懷青少年學習健康餐食製作，課程同時串聯旗津醫院醫療團隊，引導旗津少年學習基礎料理、餐食設計與健康飲食概念。學員親手完成的餐點將定期提供予獨居長者及旗津社區長輩共餐活動，讓孩子們透過實際行動參與社區服務，培養責任感與社會關懷。「技工舍灶咖教室」不僅是學習場域，更規劃為社區公益廚房。透過餐飲業師設計服務內容，提供獨居長者送餐、社區共餐，以及支援C級巷弄長照站的大眾食堂等公益服務，每週固定供應餐食備餐，成為旗津社區長照與互助的重要節點。此外社區據點團隊規劃食農教育，推動「創意蔬食餐飲與資源永續」行動，將技工舍周邊綠地改造為青年農場，收穫成果提供弱勢族群享用。另也與阿福食物銀行合作，開發符合在地飲食習慣的健康蔬食餐飲。送餐服務則由高雄醫學大學學生組成公益送餐隊，結合青年志工力量，建立長期社區服務模式。「技工舍灶咖教室」前身為海軍第四造船廠技工宿舍獨棟廚房及戶外洗菜亭，供應全區上百技工伙食；後改造為廚房、食農教育教室與食材展場三位一體的「旗津灶腳」。中山大學城市共事館USR計畫表示，旗津技工舍長期作為大學與社區共創的實踐基地，此次「灶咖教室」的啟動，不僅串聯醫療、教育、企業與社區力量，更讓青年培力、長者照顧與永續飲食在同一場域交織實踐。未來將持續透過課程與服務行動，讓技工舍成為支持旗津社區韌性與世代共好的重要平台。