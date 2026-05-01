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民眾黨主席黃國昌自新北市長選舉出局後，秒宣布啟動募款計畫目標1000萬，引發各界質疑金流問題。民眾黨創黨主席柯文哲今（1）日回嗆，對民進黨來說，民眾黨連呼吸都有罪，所以聽聽就好，民眾黨是資源有限的小黨，民進黨吃香喝辣資源多，不要嘲笑民眾黨沒錢的樣子。黃國昌日前和柯文哲合體直播，向支持者說明民眾黨下一步，並宣布啟動募款計畫，目標1000萬元，黃國昌甚至脫口表示「我今天在這邊，不是賣老臉，我還滿年輕的齁，賣我這張帥臉！我賣帥臉，阿北賣和藹可親的臉，來拜託大家」，不過募款消息一出，引發外界質疑，為何不捐到各地個別參選人帳戶？柯文哲今下午出席民眾黨新竹黨部活動，回嗆對民進黨來說，民眾黨連呼吸都有罪，所以民進黨講的話聽聽就好。民眾黨還是一個小黨，資源也不夠。所以還是要靠這小額募款打選戰。民進黨也不用在那裡冷嘲熱諷，你們現在是吃香喝辣，資源很多。當然也不要嘲笑民眾黨好像沒有錢的樣子，民眾黨還是盡最大力量打這場選戰。