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▲王俐人（如圖）為錢登上SWAG受到不少抨擊，為此好友狄志為發聲了。（圖／狄志為臉書）

49歲藝人王俐人進軍成人直播平台SWAG，不僅穿上了情趣內衣登場，還任由AV男優疊在身上裸體色情按摩，中間多次走光掀起熱議，她大方坦承自己是為了賺錢才登上平台，因此受到許多網友質疑「為錢脫衣」，為此和王俐人認識超過十年的好友狄志為出面說話了：「不偷不搶，請問做錯了什麼？」狄志為表示，自己與王俐人有超過10年交情，過去經常在攝影棚碰面，也曾到她家拍攝節目，對她的個性與人生經歷相當了解，她坦言一開始猶豫是否該發聲，擔心會讓好友承受更多負面聲浪，但最後仍決定站出來說句公道話，「不偷不搶，請問做錯了什麼？」狄志為指出外界只看到王俐人如今在平台直播，卻沒看到她背後承受的壓力與辛酸，王俐人過去因投資餐廳失利，又碰上疫情衝擊，加上替朋友掛名與擔保，最終背負高達千萬債務，為了還債與維持生活，她才選擇積極投入直播、團購與各類工作機會，只希望靠自己重新站起來。狄志為認為因為社會將SWAG直播、裸露認為「不體面」的事，王俐人才會承受許多輿論壓力，若是她今天是做團購主、開餐廳，或只是一般直播帶貨，外界根本就不在乎她的行為，他認為不該把工作分成「體面」與「不體面」，更不應用單一價值觀去批判別人的選擇。最後，狄志為向好友喊話，大讚王俐人的心理素質相當強大，能承受這麼多批評聲浪仍持續往前走，並寫下：「要對妳說聲辛苦了，加油。」祝福好友能夠早日度過難關，不再被金錢壓力束縛。