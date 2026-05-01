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國民黨桃園市議員「村長」詹江村政治立場與身分認同時常引發網友關注，近日一名網友留言開嗆詹江村「移民中國更快，國民黨一堆高官家人小孩在美國生活，你要我們當中國人？」，詹江村反擊 ，強調「我是生在台灣的中國人」，還提到蘇巧慧的媽媽也是他的親戚，「我們的祖輩是前福建泉州縣長」。針對近期「青鳥」的留言，詹江村直言，若有人不認同自己是中國人，甚至自認為日本後裔，他都予以尊重且不會干涉，但他強調自己是「生在台灣的中國人」，並且還自爆與民進黨立委蘇巧慧的母親其實是有血緣關係的親戚。詹江村指出，他的祖先是從中國遷移至台灣，而且蘇巧慧的媽媽與他們來自同一個祖祠，兩家皆源自福建安溪，他說和蘇巧慧的祖輩同為前福建泉州安溪縣令詹敦仁，透露出雙方家族深厚的血緣關係。現階段兩岸關係，詹江村坦言自己生於台灣、長在台灣，並沒有「偉大到胸懷大陸」，但他由衷希望兩岸之間能避免戰亂，並期待同為中國人都能強大，最後他也表達對國際情勢的憂慮，強調不希望台灣「成為代理人戰爭的沙場」。