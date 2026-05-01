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▲張博洋不到2分鐘的時間就慘遭直落二，第三局開打前張博洋更詢問：「妹妹妳連贏兩局了，可以讓我一局嗎？」，未料遭小妹妹悍然拒絕。（圖／市議員張博洋提供）

「妹妹妳連贏兩局了，可以讓我一局嗎？」高雄車站地下街北側商場在這週新增12間新品牌開幕，1日勞動節連假店家串聯舉辦玩具市集以及戰鬥陀螺大賽，市議員張博洋除贊助哥吉拉模型作為比賽獎品，更報名下場比賽，不料原本自信滿滿的他卻在3分鐘內被就讀大班的小妹妹淘汰，令他直呼：剛剛發生什麼事？張博洋說，戰鬥陀螺在自己國中時流行過一陣子，基本上就是發射後看老天爺決定誰是幸運兒，但現在的第四代「戰鬥陀螺X」從陀螺各式零件的配置策略到發射器種類全部都是影響勝敗的關鍵，大大增加對戰時的刺激感，隨著時代的不同也吸引更多的親子共同參與，活動現場200多位選手，非常多都是全家出動，最小的參賽者年紀甚至只有兩歲。張博洋得知預賽對上年僅大班的小妹妹時，原本暗自竊喜，不料2分鐘不到的時間就慘遭直落二，第三局開打前張博洋更詢問：「妹妹妳連贏兩局了，可以讓我一局嗎？」，小妹妹悍然拒絕並迅速將張博洋擊敗，讓張博洋震驚直呼：「剛剛發生什麼事？」賽後張博洋表示，原本昨晚在臉書發文跟大家說總冠軍賽見，如今只能下一屆比賽見，雖然比賽沒有贏，但當下彷彿回到小時候玩戰鬥陀螺的時光，十分感動，期待未來不只是戰鬥陀螺比賽，車站地下街的空間能夠充滿大人小孩休憩玩樂的歡笑聲。