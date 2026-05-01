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天然豆腐貓砂的 Lady N （超凝小姐），在台灣站穩腳步後，選定亞馬遜作為進軍美國市場的核心管道。品牌透過「亞馬遜商機探測器」精準分析美國寵物市場消費趨勢，發現豆腐貓砂的購買高峰集中於Prime Day囤貨時期，並據此調整行銷策略、結合官方促銷活動與社群營運。自2023年進入美國市場以來，公司年營收年增幅持續超過200%， 2026年美國營收目標上看新台幣2 億元， 展現台灣寵物品牌在北美市場的拓展實績。

▲超凝小姐今年美國營收目標上看新台幣2億元。（圖╱記者林汪靜攝）

以分離式鍵盤與人體工學技術聞名的Mistel，轉向直接面對消費者，半年內銷售翻4 倍，該公司於2023年啟動跨境電商策略，將商模從傳統仰賴代理商，轉型為直接面對消費者。藉由亞馬遜提供的完整數據分析與廣告工具，Mistel得以即時獲取用戶回饋並快速優化產品，成功在進駐亞馬遜後短短半年內帶動銷售額成長400%，顯示亞馬遜不僅成為MISTEL拓展全球市場的重要平台，更是推動品牌加速成長的關鍵引擎。

▲以分離式鍵盤與人體工學技術聞名的Mistel，轉向直接面對消費者，半年內銷售翻4倍。（圖╱記者林汪靜攝）

擁有超過 200項專利、產品行銷80國的台灣健身器材巨頭Wonder Core

，自 2015年進駐亞馬遜後，透過FBA物流與廣告優化，成功由傳統通路轉型。2023 年7月，其北美站業績較前一年度成長130%；同年Prime Day期間， 業績更大幅提升逾 200% ，且廣告投入產出比維持在15%以下。透過亞馬遜的全球布局，Wonder Core進一步鞏固了其在運動健身領域的國際品牌地位。

亞馬遜全球開店與台北市進出口公會（IEAT）再度合作，近日舉辦「2026亞馬遜全球開店博覽會」，由於AI在百工百業形成應用浪潮，且代理式AI更是火熱，亞馬遜深耕AI技術，全面以創新AI工具賦能平台上台灣賣家營運，實現加速開拓全球市場，也讓這些賣家業績飆升數倍。亞馬遜全球開店今年初發布的《2026年全球消費趨勢報告》指出，整體來看，AI與科技創新正重塑消費需求，帶動產品差異化與成長動能，同時，消費者更重視設計與功能創新，並持續將品質與信任視為影響購買決策的關鍵因素。亞馬遜全球開店幫助站上台灣企業賣家加速開拓全球，不僅提供全球消費趨勢洞察、更多海外站點機遇，以及創新AI工具等賦能賣家出口，獲取全球市場商機。自去年3月亞馬遜愛爾蘭站上線以來，亞馬遜已向台灣賣家全面開放18個國際站點，涵蓋美國、加拿大、德國、英國、法國、義大利、西班牙、荷蘭、日本、新加坡、墨西哥、瑞典、澳洲、波蘭、比利時、阿聯、沙烏地阿拉伯及愛爾蘭，助力台灣品牌直達全球消費者。同時，亞馬遜持續深耕AI 技術，並不斷創新賣家工具，從選品開發、商品上架、物流管理到廣告創意與成效追蹤，全面以AI賦能賣家營運全流程，協助提升效率並加速業務成長。隨著代理式AI的發展趨勢，亞馬遜今年也推出全新 「The Canvas畫布」，其建置於亞馬遜賣家助手的代理式AI （Agentic AI）架構之上，將AI驅動的對話功能與動態、個人化的視覺化內容結合，讓賣家能更直觀地掌握資料與關鍵洞察，探索各種業務情境，並快速採取行動，推動業績成長。在行銷領域，Creative Agent 讓賣家能以自然語言快速生成高品質廣告素材，並快速進行測試與優化，Ads Agent幫賣家高效管理廣告投放並加速洞察獲取，全面提升行銷表現。此外，亞馬遜也持續致力於協助賣家高效優化選品策略，全新升級的商機探測器（Opportunity Explorer）導入強大AI技術，可分析數十億筆顧客互動數據，涵蓋顧客搜尋、購買及評價，並轉化為賣家可行的個人化洞察與建議。而這些運用亞馬遜AI工具、行銷廣告等的台灣賣家，也在出口自家商品至海外市場上取得亮眼成績。例如，從寵物食品做到寵物用品的牧羊人集團，旗下擁有超凝小姐、汪喵星球等品牌。專注於超凝小姐品牌經理徐雅竹指出，公司使用亞馬遜AI工具最有感的是營運效率，透過亞馬遜的AI工具，可以產生文字、圖片、素材，由於其產出的速度很快，能以此來不斷地做比較，進而不斷地優化，她笑說，「對我們來說，最有感的其實還是營運效率提升非常的多。就是1打10，一個人抵過 10個人（人力）的那種感覺。」