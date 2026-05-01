美國麻州外海捕獲一隻極為罕見的雙色龍蝦，身體從中線精準對半分為橘色與棕色兩側，機率僅約5千萬分之1，視覺效果極具特色，畫面曝光後立即引發熱議。水族館人員表示，這類現象與基因變異有關，屬自然界少見案例。業者已將龍蝦送往水族館，預計開放後對外展示，成為民眾觀察特殊生物的重要機會。

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捕撈到罕見雙色龍蝦！機率僅5千萬分之1　特殊到捐給水族館

美國麻州「Timothy Michael」漁船16日於鱈魚角外海捕獲一隻特殊龍蝦，漁民發現龍蝦外觀極為特殊，身體自中線明確分隔，一側維持常見的深棕色，另一側則呈現鮮明亮橘色，兩種顏色分布均勻，形成極為對稱的神奇視覺效果。

▲▼罕見雙色龍蝦現身美國麻州，橘與棕色外殼精準對半分布，視覺效果極具特色，出現機率極低。（圖／翻攝自臉書粉專「Wellfleet Shellfish Company」）
▲▼罕見雙色龍蝦現身美國麻州，橘與棕色外殼精準對半分布，視覺效果極具特色，出現機率極低。（圖／翻攝自臉書粉專「Wellfleet Shellfish Company」）
▲（圖／翻攝自臉書粉專「Wellfleet Shellfish Company」）
母公司Wellfleet Shellfish Company隨即對外分享雙色龍蝦照片，立刻吸引網友關注，不少人紛紛驚呼，「從沒看過這種龍蝦」、「能夠親眼見到真是太幸運了」、「希望這隻龍蝦能被好好照顧」。

而Wellfleet Shellfish Company事後表示，考量這隻龍蝦的稀有性，已經決定捐贈給位於麻州法爾茅斯的科學水族館Woods Hole Science Aquarium。水族館技術員Julia Studley說明，這種雙色現象多半與基因突變有關，發生機率極低。未來等水族館重新開放後，將安排公開展示，讓民眾能近距離觀察這項難得一見的自然現象。


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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...