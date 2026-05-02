中央氣象署表示，今（2）日環境逐漸轉為偏東南風，各地大多為多雲到晴，僅花蓮、臺東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；白天氣溫持續回升，西半部高溫上看31至33度，體感逐漸悶熱。週日（5月3日）白天仍偏暖熱，不過週日晚起鋒面通過、東北季風增強，中部以北、宜蘭及花蓮天氣轉涼，並有短暫陣雨或雷雨，中部以北不排除局部較大雨勢。
🟡今天的天氣：西半部高溫上看33度
5月2日各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，只有東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，中午過後前往山區活動要留意天氣變化。氣溫方面，清晨北部、宜蘭及花蓮低溫約19至21度，中南部及臺東約22至23度；白天溫度再回升，西半部高溫約31至33度，東半部約26至28度。
🟡今天空氣品質：西半部污染物易累積
根據環境部空氣品質預報資訊，5月2日環境風場為偏東風至東南風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。
◼︎普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、澎湖
◼︎橘色提醒：馬祖、金門
◼︎短時間可能達橘色提醒：中南部局部地區
🟡明天的天氣：白天仍悶熱 週日晚起鋒面變天
5月3日週日白天各地大多為多雲到晴，午後各地山區及大臺北、宜蘭地區有局部短暫雷陣雨；白天溫度偏高，西半部高溫約32至33度，東半部約30至31度，低溫方面臺灣各地約22至24度，馬祖約20度。週日晚間開始變天，5月3日晚起至5月4日鋒面通過，東北季風增強，中部以北、宜蘭及花蓮天氣轉涼，中部以北及宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率。
🟡一週天氣：週一週二北部偏涼有雨、週三回升
5月4日至5月5日受鋒面、東北季風及華南雲雨區影響，降雨範圍仍偏大。5月4日中部以北、東北部及東部天氣轉涼，5月5日東北季風稍減弱，但華南雲雨區東移，北部、宜蘭及花蓮天氣仍稍涼。5月6日起氣溫回升，5月6日至5月7日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。
後續5月9日鋒面位於臺灣附近，水氣偏多，各地天氣不穩定，但鋒面位置及伴隨雲雨發展仍有不確定性；5月10日至5月11日東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
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5月2日各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，只有東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，中午過後前往山區活動要留意天氣變化。氣溫方面，清晨北部、宜蘭及花蓮低溫約19至21度，中南部及臺東約22至23度；白天溫度再回升，西半部高溫約31至33度，東半部約26至28度。
根據環境部空氣品質預報資訊，5月2日環境風場為偏東風至東南風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。
◼︎普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東、澎湖
◼︎橘色提醒：馬祖、金門
◼︎短時間可能達橘色提醒：中南部局部地區
🟡明天的天氣：白天仍悶熱 週日晚起鋒面變天
5月3日週日白天各地大多為多雲到晴，午後各地山區及大臺北、宜蘭地區有局部短暫雷陣雨；白天溫度偏高，西半部高溫約32至33度，東半部約30至31度，低溫方面臺灣各地約22至24度，馬祖約20度。週日晚間開始變天，5月3日晚起至5月4日鋒面通過，東北季風增強，中部以北、宜蘭及花蓮天氣轉涼，中部以北及宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區並有局部較大雨勢發生的機率。
🟡一週天氣：週一週二北部偏涼有雨、週三回升
5月4日至5月5日受鋒面、東北季風及華南雲雨區影響，降雨範圍仍偏大。5月4日中部以北、東北部及東部天氣轉涼，5月5日東北季風稍減弱，但華南雲雨區東移，北部、宜蘭及花蓮天氣仍稍涼。5月6日起氣溫回升，5月6日至5月7日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。
後續5月9日鋒面位於臺灣附近，水氣偏多，各地天氣不穩定，但鋒面位置及伴隨雲雨發展仍有不確定性；5月10日至5月11日東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。