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曾以25歲之姿當選全台最年輕里長的汐止湖興里長郭書成，今（1）日正式宣布參選2026年新北市汐止、金山、萬里議員。郭書成2018年參政以來，憑藉拒穿里長背心等新派風格備受矚目，連任兩屆里長。他強調，在基層服務八年，看見衛星城市居民「回家只是睡覺」的宿命，未來將推動如新加坡、宜蘭等地的「風雨連廊」設計，並以交通專業與「以人為本」的理念，要把理想從社區帶進議會。郭書成直言，汐止雖有捷運開工的希望，但捷運並非交通唯一解答，更曾見里民阿嬤因公車急煞骨折。他主張代議士應勇於拒絕地方的無知建議、甚至「得罪選民」以捍衛交通專業，並提出改善標線工程、保護弱勢用路人等政見。除了里長實績，郭書成過去更創辦「獨立村里長學院」，致力於培訓素人青年投入基層治理，打破地方派系壟斷，其「職人里長」的形象在網路與青年族群中具有極高聲量。隨著郭書成加入戰局，本就陷入大混亂的「汐金萬」選區，選情更加激烈。該區應選4席，現任議員廖先翔轉任立委，各方勢力搶食大票倉。然而藍營內部震盪不斷，原先在初選民調勝出的國民黨前發言人蕭敬嚴，於今年4月中旬因不滿黨內停權處分與初選爭議宣布退選，由何元楷遞補。而民進黨現任議員周雅玲、張錦豪則力求守成。郭書成以無黨籍身分參戰，勢必將衝擊現有藍綠版圖，為汐金萬選區注入變數。