2023年6月發生「泰坦號」潛水艇內爆事故，48歲的英籍巴基斯坦裔富商沙赫札達．達伍德（Shahzada Dawood）與19歲的兒子蘇里曼（Suleman Dawood）等5人罹難。富商妻子近日受訪回憶整起事件經過，丈夫與兒子的遺骸只剩「兩小盒爛泥」。
2023年6月18日，沙赫札達與兒子蘇里曼搭乘海洋之門潛水艇「泰坦號」，前往鐵達尼號殘骸，但潛水器在殘骸上方500公尺處發生內爆，船上5人全數罹難，包括海洋之門（Ocean Gate）執行長。
沙赫札達的妻子克莉絲汀．達伍德（Christine Dawood）近日接受英國《衛報》專訪，回顧這起駭人悲劇。2020年，他們看到海洋之門宣傳能潛入鐵達尼號的廣告，當時執行長拉什（Stockton Rush）宣稱潛水艇堅不可摧，但這項實驗性結構與傳統設計背道而馳，採用了碳纖維船體與圓柱形狀，取代了能承受深海壓力的鈦金屬或高強度鋼製球體。
但拉什隱瞞了許多事實，包括泰坦號多次失敗的下潛、數百項技術問題，以及2022年7月上升時發出的爆炸性噪音，且泰坦號並未經過任何海事機構檢驗或分類。
在6月18日事故當天，克莉絲汀上午在支援船上，聽到潛艇失去聯絡，工作人員一開始還說是常見狀況，直到下午6時30分才承認潛艇失蹤，當時船上還在演奏音樂緩和氣氛。6月22日，美國海岸警衛隊告知泰坦號，因無法承受巨大壓力而在不到一秒的時間內內爆，五名成員瞬間喪生。
克莉絲汀在事故發生9個月後，才收到丈夫和兒子的遺骸，但僅僅只是裝在兩個小盒子的「爛泥」。這些爛泥遺骸，是從海床上回收，並經過美國海岸警衛隊分離及DNA鑑定。當時官方還有一堆混合所有受害者DNA的殘骸，但她拒絕收下，只要確定是丈夫和孩子的部分。
克莉絲汀也説，選擇不對拉什抱持恨意，「如果我對他生氣，我就給了他力量，我拒絕那樣做。我選擇每一天都為了自己而活。如果我不這樣做，我肯定會自盡」。
文章來源:My husband and son dived to see the wreck of the Titanic, and never came back – this is what happened at sea
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沙赫札達的妻子克莉絲汀．達伍德（Christine Dawood）近日接受英國《衛報》專訪，回顧這起駭人悲劇。2020年，他們看到海洋之門宣傳能潛入鐵達尼號的廣告，當時執行長拉什（Stockton Rush）宣稱潛水艇堅不可摧，但這項實驗性結構與傳統設計背道而馳，採用了碳纖維船體與圓柱形狀，取代了能承受深海壓力的鈦金屬或高強度鋼製球體。
但拉什隱瞞了許多事實，包括泰坦號多次失敗的下潛、數百項技術問題，以及2022年7月上升時發出的爆炸性噪音，且泰坦號並未經過任何海事機構檢驗或分類。
在6月18日事故當天，克莉絲汀上午在支援船上，聽到潛艇失去聯絡，工作人員一開始還說是常見狀況，直到下午6時30分才承認潛艇失蹤，當時船上還在演奏音樂緩和氣氛。6月22日，美國海岸警衛隊告知泰坦號，因無法承受巨大壓力而在不到一秒的時間內內爆，五名成員瞬間喪生。
克莉絲汀在事故發生9個月後，才收到丈夫和兒子的遺骸，但僅僅只是裝在兩個小盒子的「爛泥」。這些爛泥遺骸，是從海床上回收，並經過美國海岸警衛隊分離及DNA鑑定。當時官方還有一堆混合所有受害者DNA的殘骸，但她拒絕收下，只要確定是丈夫和孩子的部分。
克莉絲汀也説，選擇不對拉什抱持恨意，「如果我對他生氣，我就給了他力量，我拒絕那樣做。我選擇每一天都為了自己而活。如果我不這樣做，我肯定會自盡」。