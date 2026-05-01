我是廣告 請繼續往下閱讀

▲向海嵐曾在TVB演過不少古裝大美人的角色，像是楊貴妃、陳圓圓等，招來酸民批評她的顏值不夠，甚至把她列為「最醜港姐」之一。（圖／摘自 八十年代香港電影吧 FB）

▲雷莊𠒇被封「最醜港姐」，曾經開直播表示對於不欣賞她的人，一點都不在乎，展現強大自信。（圖／摘自 IG@juliettelouie）

▲麥明詩被網友封為「學霸女神」，也有「10優港姐」的美稱。（圖／ 翻攝自IG@louisa_mak)

▲51歲向海嵐(左）與麥明詩（中）、雷莊𠒇（右）同框，被讚狀態保持最好，將兩個比自己小很多的後輩港姐冠軍給壓下去。（圖／摘自 IG@juliettelouie）

香港小姐永遠是外界矚目的焦點，日前一場週年晚宴上，分別在1998年、2015年、2017年獲選為港姐冠軍的向海嵐、麥明詩與雷莊𠒇世紀同框，3代港姐第一名齊聚一堂，畫面彌足珍貴。現年51歲的向海嵐，過去在TVB港劇扮演過超級美人如楊貴妃、陳圓圓等，曾被惡意觀眾稱為「最醜港姐」，現在與34歲的麥明詩、31歲雷莊𠒇站在一起，竟絲毫不顯老態，反而被稱讚是狀態最好的一位，成功擺脫昔日污名。向海嵐在1998年的港姐選拔除了榮登冠軍外，還一併拿下最上鏡小姐、環球美態大獎、動感都會大使等特別獎，立刻成了TVB力捧花旦，與她的前一屆港姐季軍佘詩曼、下一屆港姐冠軍郭羨妮，是同時期在TVB曝光率最高的當紅小旦，只是她老被酸民嫌有點戽斗臉，卻常常在演傾國傾城的大美人，讓她仇恨值累積越來越高，甚至被列名為「最醜港姐」之一。不過在她之後引發爭議的冠軍港姐還有好幾位，包括這次合照的雷莊𠒇，因此向海嵐總算能甩掉污名。關於向海嵐還有兩個讓人津津樂道的傳聞，其中之一是被傳她和香港電影大亨向華強有親戚關係，是向華強的姪女，讓部分酸民撿到槍，認為她是靠關係被力捧，她後來否認，澄清自己家族原先不姓「向」，直到爺爺改姓，所以他們與向華強一家並無關係。後來向海嵐則被捲入跟成龍的緋聞，有傳成龍每次回香港都會探訪向海嵐的香閨，她堅決否認，稱自己很傳統，怕跟緋聞纏身的成龍爆出花邊，會影響到結識男友的機會，破壞未來的姻緣。雷莊𠒇被網友稱為近10多年來最醜港姐第一名，更被形容齙牙像極《食神》裡的雞姊。她的爸爸是坐擁港幣億元身家的設計師雷葆文，外界懷疑TVB和雷葆文講好內定雷莊𠒇，讓她一直是很爭議的港姐后冠得主。其實雷莊𠒇身材不錯，有170公分的身高、曲線玲瓏，比長相更獲好評，修長的美腿也引人注目，彷彿靠體格彌補顏值。她之後更參加了國際中華小姐、環球華裔先生小姐選美等競賽，次次名列前茅，顯然也不是毫無實力。至於麥明詩則有「10優港姐」的美稱，因為她在香港中學會考曾報考10科並全部取得A級成績，成為當年13位10優狀元之一，既有顏值又是學霸，登上冠軍公認實至名歸，她也一併拿下當屆的最上鏡小姐獎。她曾在著名的劍橋大學讀法律，後來也有考到美國的律師執照，僅管在演藝界的作品不算多，地位還並不特別傲人，但觀眾緣不錯，潛力也受到看好。3位港姐冠軍同框，向海嵐選擇了設計簡約的吊帶短裙，突顯健康勻稱的身形，讓她變得更具少女感，反而讓那些比她年輕的女星都俯首稱臣。當然她要擠下「近年最醜港姐冠軍」雷莊𠒇不是難事，要能壓過「10優港姐」麥明詩就真的需要有強大的個人魅力。曾經轉赴上海發展，創立了自己的珠寶品牌，並經營保健產品生意的向海嵐，近期偶爾會回歸幕前，接拍電影、劇集及舞台劇，滿足一下戲癮。她的優雅氣質，令網友越看越欣賞，外界也很難想像她曾被列入「最醜港姐」名單。