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國民黨軍購版本之爭延燒，黨版3800億+N和眾多藍委支持的8000億版互不相讓，立法院長韓國瑜預計將在5月6日四度協商，民眾黨主席黃國昌今（1）日表示，國民黨內部有不同看法很正常，過程中民眾黨都尊重，不會過度涉入，民眾黨立場是，若美方希望台灣能夠支持軍購，最好方式就是快宣布第二波軍購內容跟項目，而不是刻意壓到川習會之後，這符合台美關係堅若磐石嗎？希望美國是真心誠意把台灣當作民主盟友，而非美中對弈談判籌碼。對於國民黨軍購版本之爭，黃國昌表示，因牽涉幾千億甚至上兆單位在討論，彼此有不同看法，這是很正常的事情，那也相信中國國民黨在接下來的時間當中，會循他們黨內健康溝通討論、民主程序，最終形成一致看法，過程中民眾黨都予以尊重，不會太過度涉入。媒體追問倘若國民黨堅持3800億+N版本，符合民眾黨立場嗎？黃國昌說，民眾黨團也針對軍購不斷溝通討論，虛心聆聽外界聲音，也不斷關注最新的數字變化。譬如說，第一批已經公開的M109A7自走砲，當初國防部送到立法院要的是1375億，但最近發價書發了後，送到國會變成810億，那如果更仔細去看政府採購網公告的具體金額，又變成了700多億。那這就是過去在討論軍購特別條例在框列要授權給行政部門編預算時，一直在問的問題。黃國昌說，具體的金額若都有五六百億的差距，那請教賴清德政府，到底是憑什麼說1.25兆一塊錢都不能少？站在國會的立場，好好看緊人民荷包，確保錢花在刀口上，不會有貪腐、浪費，相信這是每個立法委員不分黨派都應該要擔負起的責任。媒體再問，是否擔心川習會前軍購案沒通過的話，軍購案會被美方暫緩？黃國昌表示，如果正如過去AIT或者是美國非常多的議員來台灣，希望台灣這邊能夠支持軍購的話，那其實最最好的方法，正是美國政府趕快宣布第二波軍購的內容跟項目嘛，而不是好像刻意的要壓到川習會之後，這個符合台美關係堅若磐石嗎？還是希望美國是真心誠意的把台灣當成民主盟友，而不是美中在對弈的談判籌碼。