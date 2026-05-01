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高公局預判，明日重點壅塞路段為南（東）向國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

北（西）向國1西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。

▲五一勞動節連續假期國道交通路況、疏導措施。（圖╱高公局提供）

今（1）日是五一勞動節連續假期首日，下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹；國3南向新竹系統至香山；國5南向南港系統至坪林，其餘路段順暢。明日假期第二天，高公局預估，明日國道交通量為107百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，預判有18處重點路段易壅塞。高公局指出，今日截至17時，國道交通量為82百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里，仍在預期範圍。高公局建議，高公局表示，明日國道相關疏導措施包括：5至12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；12至21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13至18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統，另雨天行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。