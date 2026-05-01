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▲林佳儀透露自己曾有一段靠身心科藥物過活的日子。（圖／林佳儀 Mira.Nisa Lin臉書）

曾靠經典歌曲〈一個人的我依然會微笑〉紅遍華語樂壇的玉女歌手林佳儀，50歲的她曾控訴前夫一家騙走自己千萬房產，使她人生陷入低谷，近日她在臉書分享自己過去的低潮期，透露自己多次「快撐不下去」，甚至需要靠吃身心科藥物才能勉強過活。6年前，林佳儀與服飾業小開前夫陳建亨離婚，婚姻畫下句點後，她獨自扶養兩個女兒，肩負母職與經濟重擔，然而她卻遭前夫騙走價值千萬的房產，讓她生活陷入困境；再加上她的弟弟多年前因工作意外成為植物人，需要家人長期照護，讓她每每想到家中狀況，心情總是十分沉重。多重打擊之下，林佳儀坦言自己曾有很長一段時間情緒瀕臨崩潰，表面看似正常生活，內心卻早已被壓力吞噬，最嚴重時甚至需要依靠身心科藥物，才能完成演出工作與日常生活，她曾形容自己是硬撐著的人，「明明快倒下了，卻還是得站著。」不過經過努力後，林佳儀也慢慢走出低潮，她感性表示自己能一路走到今天，真的充滿感恩，雖然過程跌跌撞撞，但每一次低潮都讓她學會更珍惜現在，現在的她積極尋找第二人生，不僅回歸演藝圈接演、與粉絲互動，她還跨足副業，甚至考取中藥從業資格，許多網友看完她的人生故事也相當佩服，紛紛到社群留言為她打氣：「妳真的很堅強」、「一路走來太不容易了」、「希望妳未來只剩幸福。」