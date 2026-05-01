中央氣象署發布地震速報表示，今（1）日晚間20時39分台灣東部海域發生芮氏規模6.1地震，震央位於宜蘭縣政府東北東方38.7公里，地震深度98.3公里，最大震度4級，出現在宜蘭縣、新竹縣、南投縣、花蓮縣。本起地震預估達災防告警系統(PWS)發送門檻，告警範圍為宜蘭縣、桃園市、基隆市、台北市、新北市。
芮氏規模6.1地震原因找到了！未來三天嚴防強餘震
中央氣象署地震中心主任吳健富受訪指出，本次地震原因為菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊下方，由於震央位置幾乎就在都會區正下方，能量傳遞非常直接。未來三天內仍有可能發生規模5.0到5.5的餘震，民眾千萬不可掉以輕心。
另外，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋透露，這起地震是目前今年規模最大的地震，能量相當於0.7顆原子彈釋放，而台灣地區平均約100天就會有規模6地震發生，因此屬於正常能量釋放。
各地震度級
宜蘭縣地區最大震度 4級
新竹縣地區最大震度 4級
南投縣地區最大震度 4級
花蓮縣地區最大震度 4級
新北市地區最大震度 3級
台北市地區最大震度 3級
桃園市地區最大震度 3級
新竹市地區最大震度 3級
苗栗縣地區最大震度 3級
台中市地區最大震度 3級
彰化縣地區最大震度 3級
台東縣地區最大震度 3級
嘉義縣地區最大震度 3級
基隆市地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
台南市地區最大震度 2級
高雄市地區最大震度 1級
屏東縣地區最大震度 1級
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中央氣象署地震中心主任吳健富受訪指出，本次地震原因為菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊下方，由於震央位置幾乎就在都會區正下方，能量傳遞非常直接。未來三天內仍有可能發生規模5.0到5.5的餘震，民眾千萬不可掉以輕心。
另外，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋透露，這起地震是目前今年規模最大的地震，能量相當於0.7顆原子彈釋放，而台灣地區平均約100天就會有規模6地震發生，因此屬於正常能量釋放。
宜蘭縣地區最大震度 4級
新竹縣地區最大震度 4級
南投縣地區最大震度 4級
花蓮縣地區最大震度 4級
新北市地區最大震度 3級
台北市地區最大震度 3級
桃園市地區最大震度 3級
新竹市地區最大震度 3級
苗栗縣地區最大震度 3級
台中市地區最大震度 3級
彰化縣地區最大震度 3級
台東縣地區最大震度 3級
嘉義縣地區最大震度 3級
基隆市地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
台南市地區最大震度 2級
高雄市地區最大震度 1級
屏東縣地區最大震度 1級