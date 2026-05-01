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前總統陳水扁最近在Threads頻繁海巡，詼諧風格更讓網友直呼「阿扁壞掉了」。近日有網友有感而發，感嘆阿扁與馬英九兩位昔日宿敵如今都已引退，大膽留言詢問：「如果馬英九沒失智，阿扁總統希望他還給你什麼？」沒想到竟釣出阿扁親自留言，而且還用抗議天王柯賜海的名言「還我牛」三個字幽默回應。這句經典的「還我牛」，起源於2005年「抗議天王」柯賜海飼養一頭牛，牽著牛到總統府抗議政府黃牛，之後帶牛到二二八公園喝水洗澡，卻被北市府開罰50萬，牛還被送到屏科大安樂死，當時的台北市長馬英九就變柯賜海的敵人，還對著王金平大喊「馬英九還我牛」，成為當年的迷因，陳水扁引用柯賜海梗來妙回網友，吸引超多人圍觀按讚。大批網友留言表示「以前從來沒覺得阿扁這麼幽默」、「你要牛幹嘛啦」。由於陳水扁回覆頻率實在太高，更有網友開玩笑質疑「你是24小時在線上嗎？」，甚至還調侃「難怪你兒子要沒收手機」海巡功力一流的陳水扁，活網程度簡直跟前總統蔡英文有得比。