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▲吳嘉昌強調，捷運工程施工進度固然重要，但職業安全與勞工權益才是首要原則。（圖／高市府捷運局提供）

勞工節連假首日，捷運局長吳嘉昌親赴捷運黃線施工現場，實地了解工程進度之外，更要向第一線辛勤付出的捷運施工團隊致上最高敬意，吳嘉昌表示，正是因為有這群不辭辛勞、默默付出的勞工朋友，高雄的捷運建設才能穩步向前。吳嘉昌強調，捷運工程施工進度固然重要，但職業安全與勞工權益才是首要原則。工地現場除要求落實各項安全防護措施外，也持續督導施工團隊確保合理工時與完善保障，讓每一位勞工都能在安全、安心的環境中工作。同時也要求強化風險預防機制與即時通報系統，透過標準化施工流程與定期稽核，降低職災發生機率，確保捷運工程在高安全標準下順利推動。吳嘉昌也特別傳達市長的期許，請捷運團隊持續控管各線工程進度,確保施工品質與工地安全，減少對市民朋友的交通衝擊。高雄捷運做為高雄未來重要交通建設，施工期間難免帶來交通不便與生活影響，懇請市民朋友多多包容與體諒，未來捷運各線完工後，將大幅提升通勤效率並串聯高雄地區重要節點，帶給高雄一個便利的生活環境。