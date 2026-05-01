我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鳳飛飛非常欣賞游國謙的才華，曾邀請他一起做節目。（圖／鳳飛飛故事館提供）

曾推出知名節目《五燈獎》、《綜藝100》，甚至連鳳飛飛都三顧茅廬求合作的資深媒體人游國謙離世，享壽89歲，今（1）日他的兒子游大為透過臉書證實，表示一切遵照父親遺願，一切從簡辦理後事，不對外舉行告別式。游國謙一生橫跨音樂、電視與觀光產業，是台灣早期娛樂圈的重要推手之一，過去他曾在台視任職，參與製作多檔家喻戶曉的綜藝節目，其中最具代表性的便是《五燈獎》與《綜藝100》，這些節目陪伴無數台灣人成長，也成為了台灣綜藝代表節目之一。在電視製作領域之外，游國謙與已故「帽子歌后」鳳飛飛之間的合作更是被津津樂道，因鳳飛飛十分欣賞他的製作才華，曾三度親自邀請他操刀節目《鳳懷鄉土情》，展現高度信任與惜才之情。除了製作人身分，游國謙同時也是知名詞作家，寫下多首膾炙人口的經典歌曲，包括〈不如歸去〉、〈阿嬤的話〉、〈醒來吧！雷夢娜〉、〈香港戀情〉，就連鄧麗君也曾翻唱其作品〈昨夜夢醒時〉與〈難忘的初戀情人〉，在台灣歌謠歷史上也擁有超大影響力。不僅如此，游國謙50歲時還投入觀光產業，曾擔任劍湖山樂園總經理及副董事長，將創意與經驗帶進主題樂園經營，直到80歲高齡才正式榮退，人生歷程相當精彩。游大為透露，游國謙於2026年4月24日下午6時辭世，因為父親個性低調，不希望舉辦告別式，因此身後事已從簡處理，目前靈骨已奉安於佛光山寶塔寺。