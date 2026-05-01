今（1）日晚間地牛翻身，全台多地明顯有感。中央氣象署發布地震速報表示，地震發生在晚間8時39分55.5秒，台灣東部海域發生芮氏規模6.1地震，震央位於宜蘭縣政府東北東方38.7公里，地震深度98.3公里，最大震度4級，為今年編號第37號顯著有感地震。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋受訪表示，這起地震是今年截至目前為止規模最大地震，能量約相當於0.7顆原子彈釋放，屬於正常能量釋放。
根據中央氣象署地震報告，地震發生於1日晚間8時39分55秒，震央位於北緯24.93度、東經122.08度，也就是宜蘭縣政府東北東方38.7公里，位於台灣東部海域，地震深度98.3公里，芮氏規模6.1。
各地最大震度方面，宜蘭縣南澳、新竹縣關西、南投縣合歡山、花蓮縣鹽寮均達4級；新北市五分山、宜蘭市、台北市信義區、新竹縣竹北市、新竹市、桃園市三光、苗栗縣南庄、台中市梨山、花蓮市等地也測得3級震度。雙北、基隆、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄、台東等地則有1至2級不等震度。
郭鎧紋：今年第一起規模6以上地震
郭鎧紋表示，這起規模6.1地震是今年截至目前為止最大地震，也是今年第一起規模6以上地震，「台灣地區平均大約100天就會有一個規模6地震」，因此從地震活動來看，這次發生規模6.1地震可視為正常能量釋放。
他進一步指出，依照地震能量換算，規模6.1地震約相當於0.7顆原子彈能量釋放。至於是否代表台灣進入更活躍的地震期，郭鎧紋表示，目前不需要過度解讀，因為台灣本來就位處板塊交界，規模6左右地震並非異常現象。
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各地最大震度方面，宜蘭縣南澳、新竹縣關西、南投縣合歡山、花蓮縣鹽寮均達4級；新北市五分山、宜蘭市、台北市信義區、新竹縣竹北市、新竹市、桃園市三光、苗栗縣南庄、台中市梨山、花蓮市等地也測得3級震度。雙北、基隆、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄、台東等地則有1至2級不等震度。
郭鎧紋：今年第一起規模6以上地震
郭鎧紋表示，這起規模6.1地震是今年截至目前為止最大地震，也是今年第一起規模6以上地震，「台灣地區平均大約100天就會有一個規模6地震」，因此從地震活動來看，這次發生規模6.1地震可視為正常能量釋放。
他進一步指出，依照地震能量換算，規模6.1地震約相當於0.7顆原子彈能量釋放。至於是否代表台灣進入更活躍的地震期，郭鎧紋表示，目前不需要過度解讀，因為台灣本來就位處板塊交界，規模6左右地震並非異常現象。