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▲YENA崔叡娜台北開唱途中地震。（圖／IG@yena.jigumina）

韓國女歌手YENA崔叡娜今（1）日、明日來到台北Legacy MAX，舉辦《2026 YENA LIVE TOUR [So Near Yet So Far, Another Wo2ld!]》巡迴演唱會，沒想到晚間演出途中，竟發生了6.1地震，雙北地區皆有感搖晃，到場粉絲分享現場狀況，表示當下以為晃動是舞台效果，並沒發現是地震。根據了解，地震發生時YENA正在演唱代表作〈Smiley〉，由於全場氣氛火熱，粉絲也都跟著節奏跳動，許多人第一時間根本沒意識到是地震來襲，有歌迷笑說：「椰奶把演唱會玩成夜店，剛剛連地震都以為是舞台效果」；還有人表示自己錄影錄到一半，突然畫面開始晃動，手機還因為跳出地震警報被迫錄影暫停，讓人又驚又好笑。不少粉絲事後在Threads分享自己的地震演唱會體驗，「我不行了，看演唱會看到一半地震」、「唱Smiley唱到地震」、「Legacy MAX還有4D舞台」，也有粉絲開玩笑替偶像道歉，「我在這邊代表YENA道歉，跳太大力，跳到地震。」稱因為YENA的舞蹈實力太強，才會導致地震發生，搞笑發言笑瘋許多網友。今日晚間20時39分，全台多地民眾感受到明顯搖晃，根據中央氣象署最新監測資料，這起地震芮氏規模達6.1，震央位於宜蘭縣政府東北東方38.7公里的台灣東部海域，地震深度為98.3公里，各地最大震度達到4級，影響範圍廣大，4級地區：宜蘭縣南澳、新竹縣關西、南投縣合歡山、花蓮縣鹽寮；3級地區：台北市、新北市、桃園市、台中市；苗栗、彰化、雲林、嘉義、台東等地分別有1至2級震度。