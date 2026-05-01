馬祖外海「台馬3號海纜」4月29日又發生斷裂事件，造成東引段通訊全斷，台灣海底電纜脆弱性又引發關注。地理資訊分析公司「影臻智太」（ingeniSPACE）營運長王柏仁（Jason Wang）表示，海纜安全是不規則戰爭的戰略縫隙，呼籲第一島鏈國家應透過情報共享與技術整合，建立「透明化」的非對稱威懾。
數發部4月29日發布新聞稿，中華電信下午通報，台馬3號海纜於馬祖東引約2.64公里處，再次發生芯線斷裂障礙，造成北竿至東引段海纜全斷，中華電信開啟微波通訊備援。初步推估故障原因疑似海象不佳，導致原擱淺船隻殘骸移動，造成海纜損毀。
地理資訊分析公司「影臻智太」（ingeniSPACE）營運長王柏仁（Jason Wang）撰文表示，中國正熱衷研究美伊衝突中的封鎖戰術，並積極創新「不規則戰爭」，北京目標在於控制台灣周邊全球最繁忙的商貿航道，透過民用滾裝船部署兩棲戰力、利用海上民兵漁船干擾，甚至藉由「船舶意外勾斷海纜」等方式，在不費一槍一彈的情況下，達成切斷台灣通訊命脈的長遠戰略目的。
王柏仁指出，解放軍戰術精準鎖定政府運作的官僚縫隙。以海纜安全為例，產權所有者與保險公司常將其視為「海上執法」問題，但海巡單位權限有限，海軍則因擔心衝突升溫而避免介入。這種管轄權的推諉與混亂，正是中國不規則戰爭獲取短期政治利益的溫床。
王柏仁強調，「不規則戰爭本質上就是戰爭」，反制灰色地帶威脅最廉價且有效的方式並非軍事對抗，而是「透明化」。透過各國間的情報共享，能決定更有效的武力部署，並將敵方戰術攤在陽光下，這是非對稱作戰中成本最低的形式。
王柏仁建議，面對中國的總體戰單一國家的協作已不足夠。他建議包括台灣、日本、菲律賓在內的第一島鏈各國，必須整合指揮、管制、通訊、情報、監視與偵查系統（C3ISR），並建立在無外援情況下獨立防禦至少90天的能力。
王柏仁説，目前日、韓已領先利用商業衛星星座進行軍事級監測；在海面下則可導入「分散式聲波感測」（DAS）技術，讓海纜具備預警感測功能，即便斷裂仍能持續監控並提供情報。建立國家情報能力是無須挑釁的威懾，而印太地區的自由開放，端看各國是否有足夠的政治意志落實技術整合。
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地理資訊分析公司「影臻智太」（ingeniSPACE）營運長王柏仁（Jason Wang）撰文表示，中國正熱衷研究美伊衝突中的封鎖戰術，並積極創新「不規則戰爭」，北京目標在於控制台灣周邊全球最繁忙的商貿航道，透過民用滾裝船部署兩棲戰力、利用海上民兵漁船干擾，甚至藉由「船舶意外勾斷海纜」等方式，在不費一槍一彈的情況下，達成切斷台灣通訊命脈的長遠戰略目的。
王柏仁指出，解放軍戰術精準鎖定政府運作的官僚縫隙。以海纜安全為例，產權所有者與保險公司常將其視為「海上執法」問題，但海巡單位權限有限，海軍則因擔心衝突升溫而避免介入。這種管轄權的推諉與混亂，正是中國不規則戰爭獲取短期政治利益的溫床。
王柏仁強調，「不規則戰爭本質上就是戰爭」，反制灰色地帶威脅最廉價且有效的方式並非軍事對抗，而是「透明化」。透過各國間的情報共享，能決定更有效的武力部署，並將敵方戰術攤在陽光下，這是非對稱作戰中成本最低的形式。
王柏仁建議，面對中國的總體戰單一國家的協作已不足夠。他建議包括台灣、日本、菲律賓在內的第一島鏈各國，必須整合指揮、管制、通訊、情報、監視與偵查系統（C3ISR），並建立在無外援情況下獨立防禦至少90天的能力。
王柏仁説，目前日、韓已領先利用商業衛星星座進行軍事級監測；在海面下則可導入「分散式聲波感測」（DAS）技術，讓海纜具備預警感測功能，即便斷裂仍能持續監控並提供情報。建立國家情報能力是無須挑釁的威懾，而印太地區的自由開放，端看各國是否有足夠的政治意志落實技術整合。