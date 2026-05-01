中央氣象署表示，今（1）日晚間20時39分台灣東部海域發生芮氏規模6.1地震，宜蘭縣、桃園市、基隆市、台北市、新北市達發送災防告警系統(PWS)門檻，國家警報狂響。不少網友經歷猛烈搖晃後，嚇壞發文直呼：「剛剛在洗澡地震了，震感很強烈」、「遠在花蓮我竟然都能聽見地鳴」，幾乎全台灣民眾都感受到了明顯晃動。
芮氏規模6.1地震「全台都在搖」！眾嚇壞：聽見地鳴
這起芮氏規模6.1地震，讓全台灣民眾都有感，許多網友被地震嚇壞，紛紛心有餘悸地表示，「這地震要嚇死誰」、「洗澡的時候忽然地震」、「宜蘭東北外海地震規模6.1很大，遠在花蓮我竟然都能聽見地鳴，窗戶先上下後左右震動」、「剛剛在洗澡地震了，震感很強烈」、「在信義威秀電影看到一半地震，第一反應居然是哇4D電影欸」、「剛剛那個地震已經讓我衝出家門」。
氣象署表示，晚間20時39分發生的芮氏規模6.1地震，震央位於宜蘭縣政府東北東方38.7公里，地震深度98.3公里，最大震度4級。其中宜蘭縣、新竹縣、南投縣、花蓮縣是4級震度區，新北市、台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、台東縣、嘉義縣為3級震度，基隆市、雲林縣、嘉義市、台南市是2級震度，高雄市、屏東縣則有1級震度。
今年目前最大地震！釋放能量約0.7顆原子彈 未來三天嚴防餘震
中央氣象署地震中心主任吳健富受訪指出，本次地震原因為菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊下方，由於震央位置幾乎就在都會區正下方，能量傳遞非常直接。未來三天內仍有可能發生規模5.0到5.5的餘震，民眾千萬不可掉以輕心。
另外，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋透露，這起地震是目前今年規模最大的地震，能量相當於0.7顆原子彈釋放，而台灣地區平均約100天就會有規模6地震發生，因此屬於正常能量釋放。
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這起芮氏規模6.1地震，讓全台灣民眾都有感，許多網友被地震嚇壞，紛紛心有餘悸地表示，「這地震要嚇死誰」、「洗澡的時候忽然地震」、「宜蘭東北外海地震規模6.1很大，遠在花蓮我竟然都能聽見地鳴，窗戶先上下後左右震動」、「剛剛在洗澡地震了，震感很強烈」、「在信義威秀電影看到一半地震，第一反應居然是哇4D電影欸」、「剛剛那個地震已經讓我衝出家門」。
氣象署表示，晚間20時39分發生的芮氏規模6.1地震，震央位於宜蘭縣政府東北東方38.7公里，地震深度98.3公里，最大震度4級。其中宜蘭縣、新竹縣、南投縣、花蓮縣是4級震度區，新北市、台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、台東縣、嘉義縣為3級震度，基隆市、雲林縣、嘉義市、台南市是2級震度，高雄市、屏東縣則有1級震度。
中央氣象署地震中心主任吳健富受訪指出，本次地震原因為菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊下方，由於震央位置幾乎就在都會區正下方，能量傳遞非常直接。未來三天內仍有可能發生規模5.0到5.5的餘震，民眾千萬不可掉以輕心。
另外，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋透露，這起地震是目前今年規模最大的地震，能量相當於0.7顆原子彈釋放，而台灣地區平均約100天就會有規模6地震發生，因此屬於正常能量釋放。