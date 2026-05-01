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北捷報告，經巡視車站及軌道無異常回報，已於 20時59分全線恢復正常營運。

台鐵則指出，南澳、樹林各4級，東澳=和平間及台北=鶯歌間（含樹林調車場）按4級規定辦理。崇德、和仁、和平、蘇新、南港、苗栗、三義、後龍站各3級，新城=和平、東澳=宜蘭、蘇新=蘇澳、七堵=台北、香山=豐原、香山=通霄間各按3級地震規定辦理。

地牛翻身！中央氣象署地震報告指出，今（1）日20時39分，東北地區發生規模6.1有感地震，位於臺灣東部海域，震源深度98.3公里，最大震度4級。受地震影響，台鐵公司表示，東澳-和平間、台北-鶯歌等多路段將慢速行駛；北捷則表示，稍早全線列車慢速行駛，已於20時59分全線恢復正常營運。根據中央氣象署地震報告指出，今日20時39分，東北地區發生規模6.1地震，震央位在北緯24.93度，東經122.08度，即在宜蘭縣政府東北東方38.7公里 ，位於台灣東部海域，震源深度98.3公里，最大震度4級。受地震影響，北捷及台鐵皆慢速行駛因應。台鐵說明，依照台鐵規定，3級地震將以60K/H慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀第二趟列車起恢復原速度。4級、5弱地震時，第一趟列車以30K/H，第二趟列車起以60K/H慢行至前方站，無礙後才恢復原速度行駛。