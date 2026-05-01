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Leina來台學「請給我發票」 中1000萬請大家吃鍋

Leina自認怕生膽小鬼 學會從粉絲身上得到力量

Leina介紹 Z世代知名創作歌手

日本Z世代創作歌手Leina首度來台開唱，5月2日將在CLAPPER STUDIO登場，今（1）日接受台灣媒體訪問，不只提前做足功課準備與粉絲見面，也現學現賣觀光中文「請給我發票」，聽到最高獎金可中台幣1000萬元（約日幣5000萬元）後瞬間被點燃興趣，笑說如果真的中獎，2個月後會再來台兌獎，也會請大家一起吃麻辣鍋。Leina初次來台，原本只是學幾句基本中文，從「你好、謝謝、不好意思」開始，還特地問ChatGPT哪些中文是來台一定要記住的，沒想到被記者現場教一句「請給我發票」，瞬間變成她最有興趣的一句。當得知台灣發票有機會中1000萬元，她先愣了一下確認金額，聽到換算日幣約5000萬時直接回一句「OK」，還立刻補一句，如果真的中獎會請大家吃麻辣鍋。她熱愛吃辣，原本對台灣美食的想像停留在珍珠奶茶、擔擔麵，甚至還提到曾在名古屋吃過「台灣擔擔麵」，這次訪台想親自比對台灣版本，結果被告知台灣擔擔麵不加辣，當場傻眼直呼「蛤真的假的」，反而對皮蛋拌麵產生興趣，表示願意挑戰看看。不過講到吃，她其實也有一套自己的控制方式，雖然平常很愛吃辣也愛喝酒，但只要接近演出就會開始收斂，表演前一週會刻意控制飲食，盡量避免刺激性食物，但還是笑說「昨天還是吃了麻辣鍋加牛奶。」在享受跟保養之間抓平衡。她平時也很重視喉嚨狀態，會戴口罩睡覺、喝蜂蜜，搭配保養品維持聲帶狀況，只是越接近演出反而越緊張，甚至會睡不著，但表示自己很習慣這種狀態，也知道怎麼讓心理維持穩定。聊到內心狀態，Leina直接承認自己是膽小鬼，怕鬼、怕被嚇，連第一次見面的人也會緊張，也滿在意別人怎麼看自己，回家還會反覆回想當天的表現，像在開「反省會」。她說自己其實沒有特別克服這件事，就連現在受訪都還是會發抖，站上舞台前也會因為緊張而失眠，但正因為真的喜歡音樂、想跟大家見面、想唱歌給大家聽，所以即使害怕，還是會逼自己努力走上去。也因為這樣，她把每一次演出都當成很珍貴的能量交換，平常大多時間都在製作音樂，但只要站上Live舞台，和觀眾一起唱歌的那一刻，她會從粉絲身上獲得不同的力量。Leina說，明明是自己想把能量帶給大家，但反而常常在現場被粉絲說謝謝，讓她覺得這份工作非常特別，也很難得。這次首度來台開唱，她表示不管在哪個國家，自己想做的事情都一樣，雖然膽小，但會努力用最自由的心情去表演，希望能直接觸碰到觀眾內心，把自己的靈魂透過音樂傳達出去。Leina也提到，音樂本來就可以跨越語言和性別，成為彼此溝通的方式，期待明天能和台灣粉絲真正交換到能量。Leina是在日本樂壇掀起旋風的Z世代創作歌手，作品常在TikTok與各大串流平台掀起熱潮，與有「絲絨嗓音的怪物新人」封號。她的每一個作品從歌曲、視覺美術到影像作品全都親自操刀製作，擅長用細膩筆觸描寫人性的脆弱、醜陋，以及藏在其中的美麗與短暫，旋律容易讓人一秒入坑。她的代表作《どうでもいい話がしたい》、《うたたね》先後在TikTok與各大串流平台爆紅，讓她在日本、韓國成功舉辦千人演唱會，今天是首度來台，5月2日在CLAPPER STUDIO與粉絲見面。