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今（1）日晚間8時39分，台灣東部海域發生芮氏規模6.1強烈地震，震源深度達98.3公里，強大震波造成全台有感，其中新竹縣市震度達3至4級，雙北亦有3級震度。新北市長侯友宜、桃園市長張善政及新竹市長高虹安隨即在臉書發文坐鎮，台北市長蔣萬安也同步發文提醒市民注意安全，呼籲民眾落實「趴下、掩護、穩住」避難步驟，市民也湧入留言區報平安。針對各地災情巡查，新北市長侯友宜表示已要求各區啟動查通報，並呼籲市民躲在桌下保護頭頸；桃園市長張善政則指示各單位全面展開公共設施與交通系統巡查，確保建物安全。新竹市長高虹安也同步公告，雖然新竹市震度達3級，但目前119尚未接獲建築物損毀通報。各地首長強調市府團隊隨時待命，並提醒民眾遠離可能掉落物區域，若發現災情可立即撥打119或1999市民專線通報。根據中央氣象署觀測，本次地震震央位於宜蘭東北東方海域，雖屬於深層地震，但仍不排除有餘震發生的可能。首長們紛紛提醒市民深夜保持警覺、避免搭乘電梯，各項交通與基礎建設安全將由市府團隊連夜追蹤，確保城市運作無礙。