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民進黨新北市長參選人蘇巧慧公布競選團隊名單，邀請了立委張宏陸、林楚茵以及前立委羅致政入列，對此，國民黨前發言人楊智伃直言看到這份人事名單簡直「驚呆了」，她質疑，羅致政竟然在此時「復活」，難道蘇家班是所謂的「政客回收站」？更開酸被板橋選民淘汰的人竟然又回來了，這樣的用人邏輯完全不符合選民期待。針對蘇巧慧標榜的「陸空戰齊發」，楊智伃指出，蘇巧慧的陸戰依然是靠蘇貞昌，空戰則是要靠羅致政拍影片、靠林楚茵拍抖音，從這份名單中，完全看不到令人耳目一新的策略，也看不到紮實的行政與治理能力，反而更像是派系之間的分配與妥協，這不僅反映出蘇巧慧在新北的困境，也讓人一眼望穿，整個團隊只是蘇貞昌體系的延伸、鞏固與再度復辟。楊智伃強調，選民真正期待的是能解決問題、帶來實踐，並提出具體政策與戰績的團隊，如果連競選人事都無法擺脫「蘇家班」與「舊勢力」的陰影，甚至網羅已被民意淘汰的對象，恐怕會讓這場選舉在起跑點上，就先輸掉了選民的信任，蘇巧慧這次競選團隊的發佈，不但無法為選情加分，更是「扣分扣到負分」，在選民心中恐怕會留下的問號。