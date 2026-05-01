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國民黨內部因軍購案引發的激烈內鬨，民進黨立委林俊憲在臉書發文開酸，他表示，一個保家衛國的軍購案竟然能讓國民黨搞到分崩離析，甚至連曾經的副總統候選人趙少康都被黨中央公開駁斥，這種「鬥爭戲碼」簡直比連續劇還精采，更諷刺趙少康帶領的戰鬥藍，照這個進度發展下去，恐怕很快就會被打成「青鳥」。林俊憲指出，國民黨文傳會主委尹乃菁登上趙少康的廣播節目談論軍購案爭議，過程中被一路追問到招架不住，最終只能尷尬地以「黨齡尚淺」化解，沒想到隔天一早，國民黨中央便大動作出面，指稱趙少康的說法「武斷、以偏概全」，林俊憲直呼「這麼好看的鬥爭戲碼竟然還免費收看」，呼籲國民黨一定要繼續連載下去。林俊憲分析，這次國民黨內鬥，徹底展現了黨內的權力鬥爭，他認為鄭麗文本質上是一個沒有安全感的領導者，為了鞏固勢力，任何與黨中央不一致的意見都可能被送上處刑台，他提到，副主席季麟連揚言開除自家立法院長韓國瑜，最後卻不了了之的，主因就是鄭麗文與季麟連根本是「一夥的」，季麟連只是把鄭麗文不方便說的話代為出口。林俊憲難以理解為何軍購案會演變成自家人互打，開玩笑表示，依照目前戰鬥藍被黨中央圍剿的態勢，昔日的「政治金童」或許很快也會變成綠營口中的「青鳥」。