今（1）日晚間8時39分，台灣東部海域發生芮氏規模6.1地震，震央位於宜蘭縣政府東北東方38.7公里，地震深度98.3公里，最大震度4級，宜蘭、新竹、南投、花蓮等地明顯有感。中央氣象署表示，這起地震是今年截至目前為止台灣周邊最大規模地震，研判屬菲律賓海板塊隱沒帶地震；地震測報中心科長邱俊達提到，本次地震並非去年12月27日規模7.0強震的餘震，而是獨立事件，未來3天內仍需留意規模5.0至5.5左右餘震。
中央氣象署地震測報中心科長邱俊達表示，這起地震發生在晚間8時39分55秒，位置在台灣東部海域，深度約98公里。由於地震規模達6.1，是今年目前最大規模地震，北部地區感受尤其明顯。氣象署資料顯示，最大震度4級地區包括宜蘭縣南澳、新竹縣關西、南投縣合歡山及花蓮縣和平；新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投等地也測得3級震度。邱俊達說明，4級震度影響時間不長，關西約2秒、合歡山約1秒，3級震度搖晃時間則稍微久一點，多數約3秒，合歡山一帶約6秒。
非去年12月27日強震餘震 氣象署：這是獨立事件
不少民眾關心，這起地震是否與去年12月27日台灣東部海域規模7.0地震有關。中央氣象署地震測報中心主任吳健富補充表示，本次規模6.1地震與去年規模7.0強震雖然都位於台灣東北部一帶地震活動區域，但兩者不是同一個地震序列，也不是主震與餘震關係，應判定為獨立事件。
吳健富指出，去年12月27日規模7.0地震深度約67至68公里，本次地震深度則達98.3公里，兩者震源深度與位置仍有差異。換言之，兩起地震位於相近地震帶，但不能視為前次強震的後續餘震。氣象署簡報將5月1日規模6.1地震與去年12月27日規模7.0地震並列比較，可見兩者震央同樣位於台灣東部海域，但震源深度不同，本次地震明顯更深。
近三天需留意餘震 不排除規模5.0至5.5
吳健富提醒，接下來3天內仍可能發生規模5.0至5.5左右餘震，民眾應留意中央氣象署後續發布資訊。不過他說明，地震目前無法精準預測，較大餘震可能發生，也可能沒有發生，但從經驗值來看，仍有必要提高警覺。吳健富指出，規模5.0以上地震其實不算小，若餘震位置接近本次震央，新北、宜蘭等鄰近區域仍可能有感。尤其北部人口密集，加上盆地效應與高樓層放大效應，即使餘震規模比主震小，民眾仍可能感受到明顯搖晃。
為何會晃這麼遠？深層隱沒帶地震震波傳得廣
邱俊達說明，從台灣附近板塊構造來看，菲律賓海板塊持續往西北方向移動，並在台灣東北方一帶向下隱沒到歐亞板塊下方。依照本次地震位置與深度研判，應屬於菲律賓海板塊隱沒帶地震。由於本次地震深度達98.3公里，屬於較深層地震，震波傳遞範圍較廣，因此北部多地都有感受。氣象署資料顯示，這起地震後共發布2次國家級警報，第1報發送宜蘭縣、基隆市、台北市及新北市，第2報新增桃園市。
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非去年12月27日強震餘震 氣象署：這是獨立事件
不少民眾關心，這起地震是否與去年12月27日台灣東部海域規模7.0地震有關。中央氣象署地震測報中心主任吳健富補充表示，本次規模6.1地震與去年規模7.0強震雖然都位於台灣東北部一帶地震活動區域，但兩者不是同一個地震序列，也不是主震與餘震關係，應判定為獨立事件。
近三天需留意餘震 不排除規模5.0至5.5
吳健富提醒，接下來3天內仍可能發生規模5.0至5.5左右餘震，民眾應留意中央氣象署後續發布資訊。不過他說明，地震目前無法精準預測，較大餘震可能發生，也可能沒有發生，但從經驗值來看，仍有必要提高警覺。吳健富指出，規模5.0以上地震其實不算小，若餘震位置接近本次震央，新北、宜蘭等鄰近區域仍可能有感。尤其北部人口密集，加上盆地效應與高樓層放大效應，即使餘震規模比主震小，民眾仍可能感受到明顯搖晃。
邱俊達說明，從台灣附近板塊構造來看，菲律賓海板塊持續往西北方向移動，並在台灣東北方一帶向下隱沒到歐亞板塊下方。依照本次地震位置與深度研判，應屬於菲律賓海板塊隱沒帶地震。由於本次地震深度達98.3公里，屬於較深層地震，震波傳遞範圍較廣，因此北部多地都有感受。氣象署資料顯示，這起地震後共發布2次國家級警報，第1報發送宜蘭縣、基隆市、台北市及新北市，第2報新增桃園市。