平常曬衣服、曬棉被幾乎天天會用到的字，竟然悄悄出現變化。一名網友表示，「曬」這個字目前已從台灣字典消失，目前教育部已統一以「晒」為標準用字，《教育部重編國語辭典修訂本》也指出「曬」僅列為異體字，引發不少人驚訝。貼文曝光後，大批網友直呼不習慣，紛紛崩潰直呼「本來覺得『丸』很鬧事了，沒想到曬更扯」、「我覺得世界線一定有偏移」。
「曬」字已從台灣字典消失！教育部：是「晒」的異體字
一名網友日前在Threads發文指出，「曬」這個字其實已不列為標準用字，教育部目前統一採用「晒」，且曬還變成是晒的異體字，引發不少人錯愕。查詢《教育部重編國語辭典修訂本》也可發現，「曬」僅被列為「晒」的異體字，而在《國語辭典簡編本》與《國語小字典》中，則已找不到「曬」的正式收錄。
翻查辭典內容顯示，「晒」歸屬日部，作為動詞使用，釋義為物體曝露在陽光下，吸收光和熱，使其乾燥，如晒衣服、晒書，或是將浸過藥水的底片取出，使其乾燥，如晒底片。
台灣人崩潰！「曬」從小寫到大 直呼不習慣：俗字扶正
貼文曝光後引發大量討論，不少網友直呼難以接受，「我以為晒才是異體字，或是簡體字」、「俗字扶正，小三變正宮」、「我覺得世界線一定有偏移」、「文字本來就會隨著時代變遷」、「本來覺得『丸』很鬧事了，沒想到曬更扯」。
也有網友認為，原先的「曬」字聯想起來更直白，「曬裡面有麗感覺風光明媚，曬的棉被也更香，衣服殺菌更徹底」、「不是風和『日麗』的日子，怎麼曬東西？太陽要西下了才曬又怎麼會乾？不懂政策的邏輯」。
此外，有過來人補充，其實標準字體的轉換其實早已有跡可循，「只有1981年教育部重編國語辭典是收曬，教育部於1982年啟用的《常用國字標準字體表》中，就只有收錄『晒』這個字，往後只有晒」、「我民國66年讀小學一年級，舊課程最後一屆，就教『曬』，我妹妹67年讀小學一年級，新課程第一屆，就教『晒』了」。
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一名網友日前在Threads發文指出，「曬」這個字其實已不列為標準用字，教育部目前統一採用「晒」，且曬還變成是晒的異體字，引發不少人錯愕。查詢《教育部重編國語辭典修訂本》也可發現，「曬」僅被列為「晒」的異體字，而在《國語辭典簡編本》與《國語小字典》中，則已找不到「曬」的正式收錄。
翻查辭典內容顯示，「晒」歸屬日部，作為動詞使用，釋義為物體曝露在陽光下，吸收光和熱，使其乾燥，如晒衣服、晒書，或是將浸過藥水的底片取出，使其乾燥，如晒底片。
貼文曝光後引發大量討論，不少網友直呼難以接受，「我以為晒才是異體字，或是簡體字」、「俗字扶正，小三變正宮」、「我覺得世界線一定有偏移」、「文字本來就會隨著時代變遷」、「本來覺得『丸』很鬧事了，沒想到曬更扯」。
也有網友認為，原先的「曬」字聯想起來更直白，「曬裡面有麗感覺風光明媚，曬的棉被也更香，衣服殺菌更徹底」、「不是風和『日麗』的日子，怎麼曬東西？太陽要西下了才曬又怎麼會乾？不懂政策的邏輯」。
此外，有過來人補充，其實標準字體的轉換其實早已有跡可循，「只有1981年教育部重編國語辭典是收曬，教育部於1982年啟用的《常用國字標準字體表》中，就只有收錄『晒』這個字，往後只有晒」、「我民國66年讀小學一年級，舊課程最後一屆，就教『曬』，我妹妹67年讀小學一年級，新課程第一屆，就教『晒』了」。